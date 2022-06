Kuusalu valla uus jurist on KÜLLI KALDVEE

Alates eelmisest esmaspäevast, 6. juunist töötab Kuusalu valla jurist-järelevalveametnikuna Külli Kaldvee. Tema elukoht on Tallinnas, kus oli aastaid linna kultuuriameti jurist. Pärast kultuuriameti likvideerimist detsembris 2020 oli ta Eesti Juristide Liidus võlanõustaja. Külli Kaldvee on varem töötanud 12 aastat Võru linnasekretärina. Hariduselt on ta diplomeeritud jurist, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Külli Kaldvee ütles, et Kuusalu valla jurist-järelevalveametnikuks kandideeris, sest on pikka aega töötanud omavalitsustes ja see valdkond on südamelähedane: „Kuusalu vald on oma asukoha poolest väärtusliku maaga piirkond, suur osa vallast on Lahemaa rahvuspargis, kus põrkuvad eri osapoolte huvid. Esimesel töönädalal olen tegelenud Lahemaa piirangutega seotud ehitusküsimustega, püüan keskkonnaametit ja maaomanikku lepitada.“ Kuusalu vallavalitsuse korraldatud konkursile esitati jurist-järelevalveametniku kohale 6 avaldust. Kuu-salu vallavanem Terje Kraanvelt kommenteeris, et kandideerijate CVd olid põhjalikud, nende järgi kutsuti vestlema kaks kandidaati: „Külli Kaldvee kasuks otsustasime tänu tema pikaajalisele töökogemusele omavalitsustes.“ Jurist-järelevalveametniku peamised tööülesanded on vallaametnike õigusnõustamine, õiguslike hinnangute andmine ja riikliku järelevalve teostamine.