Anija, Raasiku ja Kose valla esindajad käisid õppereisil Kreekas

Ida-Harju Koostöökoja liikmete esindajad Anija, Raasiku ja Kose vallast ning MTÜ juhatuse liikmed, kokku 20 inimest, olid 21.-27. maini õppereisil Kreekas.

„See oli inspiratsiooni- ja motivatsioonireis, eesmärk oli tutvuda kohaliku ettevõtlusega, nende toodete ja turundamisega, samuti koostöövõrgustikega. Käisime ettevõtetes, kohtusime ühe Leaderi tegevusgrupi esindajatega, tutvusime ka kohalike olude, looduse ja kultuuriga Ateenas, Meteoras, Delphis ja Tolos,“ sõnas Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht Sille Noor.

Anija valla arendusjuht Meeli Kuul kiitis: „Sealne perekondlik väikeettevõtlus oli väga inspireeriv, eriti need, kus tegeldakse mahetootmisega. Ökomärgist pidi Kreekas olema väga raske saada. Väikestel põllumajandusettevõtetel, kus käisime, on oma retseptid, millega keedavad taimedest ökoloogiliselt puhast taimekaitsevahendit. Külastasime biofarmi, kus kasvatatakse õunu, pirne, mureleid ja tehakse neist mahla, siirupit, likööri.

Käisime ouzo ehk Kreeka aniisiviina tehases, mille omanik on üks perekond olnud juba palju põlvkondi. Oliiviistanduses nägime, kuidas tehakse oliiviõli. Ühes 2500 hektari suuruses viinamarjaistanduses tehti veiniäädikat ja palsamiäädikat. Tehas oli saanud kaks korda Leaderist toetust. Tootmine asub Nemea orus, mis on Kreekas üks põhiline veinitootmispiirkond. Ka nemad plaanisid esialgu hakata veini tegema, aga kuna piirkonnas on niigi 40 väikest veinitehast, ei tahtnud omavahelist konkurentsi veel suurendada ning otsustasid spetsialiseeruda veiniäädikale.“

Sille Noorele pakkus kõige erilisema elamuse külaskäik maa sees kasvavate seente ehk trühvlite korjamisega tegelevasse ettevõttesse ning osalemine trühvlijahil koos koolitatud koeraga: „Trühvlid kasvavad tammikutes suurte põlispuude all. Praegu korjatakse musti trühvleid, mis asuvad umbes 10 sentimeetri sügavusel, sügisel otsitakse valgeid trühvleid, need on juba meetri sügavusel. Spetsiaalselt selleks kasvatatud koerad jooksevad ja otsivad, kui leiavad koha, kus on maa sees trühvel, annavad sellest märku.“

Eestlastele pakkus elamuse ka väike pastatöökoda, mida peab eakas mees, kes on saanud Kreeka riigilt selle eest elutööpreemia. Ta on üks väheseid, kes teeb pastat kreeka, mitte itaalia retsepti järgi, tema pasta valmib munast, kitsepiimast ja jahust. Pisikese töökoja kõrval on väike poeke. Omaniku lapsed on maailmas laiali, vanahärra oli otsustanud pärandada töökoja kahele naisele, kes tema juures töötavad ja kellele seal väga meeldib.

Väikelinnas Tolos külastasid eestlased ka kohalikku omavalitsust ja kohtusid külavanemaga.

„Sealgi oli mõni aeg tagasi olnud haldusreform, endise vallamaja asemel oli sinna jäänud kodanike teenindamise punkt,“ sõnas Meeli Kuul.

Reisil osalenud kiitsid väga giid Ester Laansalut, kes tegi neile lisaks ajaloo ja vaatamisväärsuste tutvustamisele põhjaliku ülevaate Kreeka praegusest elust-olust.