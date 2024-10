Es­mas­päe­val, 30. sep­temb­ril lõp­pes Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud orien­tee­ru­mis­mäng „Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­rik­kus“, mäng al­gas Na­vi­cup ra­ken­du­ses ap­ril­li­kuus. Orien­tee­ru­ja­tel tu­li lei­da val­la ter­ri­too­riu­mil kok­ku 70 orien­tee­ru­mis­punk­ti, mis on seo­tud fil­mi­võ­te­te­ga. Kuue kuu­ga re­gist­ree­rus orien­tee­ru­mis­män­gus 235 osa­le­jat, neist 19 lä­bi­sid kõik 70 punk­ti, 128 vä­he­malt 30 punk­ti või roh­kem. Kõi­ge vä­hem, 34 osa­le­jat, käis Mohni saarel. Kõi­ge enam kü­las­ta­ti Kuusalu keskkooli parklat. Ak­tiiv­se­mad orien­tee­ru­jad, kes käi­sid vä­he­malt 30 punk­tis ja roh­kem, kut­su­tak­se 15. ok­toob­ril Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja pi­du­li­ku­le lõ­pe­ta­mi­se­le. Seal on plaa­nis ühi­selt vaa­da­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­te 2021. aas­tal üles võe­tud män­gu­fil­mi „Var­ja­tud pä­ran­dus“, kus on kau­neid vaa­teid val­la eri koh­ta­dest. Veel on ka­vas vik­to­riin ning orien­tee­ru­mis­män­gu ak­tiiv­se­­ma­te­le osa­le­ja­te­le ja­ga­tak­se loo­si­ga au­hin­nad, mi­da on väl­ja pan­nud ko­ha­li­kud et­te­võt­ted ja MTÜd.