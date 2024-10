Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi ra­has­tab Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia 20 töö­ta­ja osa­le­mist MTÜ Vai­ku­se­mi­nu­tid prog­ram­mis „Heao­lu loov kool ja las­teaed“. Prog­ramm pa­kub ha­ri­du­s­a­su­tus­te­le süs­teem­set tu­ge õpe­ta­ja­te ja õp­pi­ja­te st­res­si vä­hen­da­mi­seks ning õpe­tab prak­ti­lis­te os­kus­te kau­du, kui­das en­ne­ta­da kur­na­tust ja konf­lik­te. Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et Vai­ku­se­mi­nu­ti­te koo­li­tusprog­ram­mi on Eestis vä­ga kii­de­tud, tä­nu sel­les osa­le­mi­se­le on osa al­les tööd alus­ta­nud õpe­ta­jad, kes on mõel­nud koo­list lah­ku­mi­se­le, saanud innustust ja ot­sus­ta­nud töö­le jää­da. „Prog­ramm mo­ti­vee­rib ja toe­tab õpe­ta­jaid ning pea­mi­ne on, et õpe­ta­jad os­ka­vad pä­rast se­da pa­re­mi­ni toe­ta­da lap­si. Soo­vi­si­me vä­ga se­da koo­li­tust oma õpe­ta­ja­te­le ning on hea meel, et Ho­ri­zon oli nõus ra­has­ta­ma,“ sõ­nas ta. Koo­li­tusp­rog­ramm al­gab ok­toob­ris ning kes­tab 2026. aas­ta sü­gi­se­ni. Prog­ram­mi raa­mes on li­saks tra­dit­sioo­ni­lis­te­le koo­li­tus­päe­va­de­le su­per­vi­sioo­nid, nõus­ta­mi­sed, prak­ti­li­sed tööd ja pal­ju muud. 20 töö­ta­ja koo­li­tus mak­sab li­gi 9000 eu­rot.