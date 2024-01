Ala­tes 9. jaa­nua­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na

Trii­nu Re­ba­ne. Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­sil ja va­li­ti võit­jaks. See­kord esi­ta­sid aval­du­se 5 kan­di­daa­ti, neist 3 kut­su­ti vest­lu­se­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et kõik kolm olid võrd­selt tu­ge­vad kan­di­daa­did: „Trii­nu Re­ba­ne oli edu­kas, sest sai kõi­ge kii­re­malt val­la­maj­ja töö­le tul­la, ta on ko­ha­lik ela­nik, tun­neb kü­la­elu ja oma las­te kau­du ka val­la ha­ri­dus­vald­kon­da ning on ak­tiiv­ne Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­dus.“ Trii­nu Re­ba­ne on aas­taid te­gut­se­nud Ko­su kü­las pui­du­fir­mas Wood­fox, kuu­lub Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tus­se ja sel­le esin­da­ja­na Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gus­se. Trii­nu Re­ba­ne rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Wood­fox val­mis­tas all­han­ke­na pui­dust de­tai­le, kui tel­li­ja pa­ni toot­mi­se pau­si­le, tu­li ha­ka­ta ot­si­ma uut tööd. Ta on lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li, õp­pi­nud äri­juh­ti­mist spet­sia­li­see­ru­mi­se­ga tu­ris­mi­le, ra­ken­dus­kõrg­ha­ri­du­se dip­lom on ma­jan­du­sar­ves­tu­se eria­lal. En­ne oma isa pui­du­töö­ko­ja üle­võt­mist töö­tas aas­taid Tal­lin­nas ho­tel­lin­du­ses, alus­tas ad­mi­nist­raa­to­ri­na, hil­jem oli Tal­lin­ki ho­tel­li­ke­tis vas­tu­võ­tuo­sa­kon­na juht. Tal on kogemus oma ettevõtte kodulehe ning sotsiaalmeediakanalite loomise ja haldamisega.