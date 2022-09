Ani­ja val­la se­ni­ne aren­dus­juht Mee­li Kuul hak­kas 1. sep­temb­rist töö­le Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi­na. Va­rem oli Kuu­sa­lu val­las sel­lel ame­ti­ko­hal aren­duss­pet­sia­list, nüüd on ame­ti­ni­me­tust muu­de­tud. Aren­dus­ju­hi leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli kan­di­daa­te 9. Mee­li Kuul on pä­rit Viim­si val­last, vii­ma­sed viis aas­tat on ela­nud pe­re­ga Ani­ja val­las Ala­ve­re lä­he­dal oma va­nai­sa sün­ni­ko­du juu­res. Ta on lõ­pe­ta­nud Noa­root­si güm­naa­siu­mi, õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis re­fe­rent-toi­me­ta­ja eria­lal, 2015. aas­tal lõ­pe­tas Eu­roa­ka­dee­mia tõl­ki­ja­na. Töö­ta­nud on rei­si­kon­sul­tan­di­na Tal­lin­kis, tu­run­dus­ju­hi­na era­fir­mas ja Erics­son Ees­ti ASis, Ani­ja val­la aren­dus­juht oli ala­tes veeb­rua­rist 2018. Mee­li Kuul üt­les, et Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi tööü­le­san­ded kat­tu­vad osa­li­selt Ani­ja val­la aren­dus­ju­hi üle­san­ne­te­ga, eri­ne­vus on sel­lest, et Ani­ja val­las tu­li li­saks aren­gu­ka­va­de koos­ta­mi­se­le, ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­se­le ja koo­rdi­nee­ri­mi­se­le te­ge­le­da veel kü­la­lii­ku­mi­se ja MTÜ­de­ga, Kuu­sa­lu val­las on need vald­kon­nad ja­ga­tud teis­te­le töö­ta­ja­te­le. Ka tu­leb Kuu­sa­lu val­las te­ge­le­ma ha­ka­ta rii­gi­han­ge­te kor­ral­da­mi­se­ga. Aren­dus­ju­hi­le al­lu­vad kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list, te­ma ame­ti­ko­ha va­he­tu juht on val­la­va­nem. „Kuu­sa­lu val­last olen lä­bi sõit­nud, ka ran­nas käi­nud ning tean val­da Sõ­nu­mi­too­ja lu­gu­de ja se­nis­te tööa­las­te kok­ku­puu­de­te kau­du, nüüd saan või­ma­lu­se Kuu­sa­lu val­da lä­he­malt tund­ma õp­pi­da,“ sõ­nas ta.