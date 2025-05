Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selt­si al­ga­tu­sel pai­gal­da­ti möö­du­nud nä­da­lal kü­lap­lat­si­le korv­pal­li­konst­rukt­sioon tä­na­va­korv­pal­li män­gi­mi­seks. Kü­la­va­nem Mee­li Kuul üt­les, et va­rem asus korv­pal­li­laud Ala­ve­re koo­li kõr­val, kuid see oli am­mu kat­ki ning sü­gi­sel ee­mal­da­ti. Rah­va­hää­le­tu­sel sel­gus, et korv­pal­li­laua uue asu­ko­ha­na ee­lis­ta­tak­se kü­lap­lat­si. 1. mail kae­va­ti korv­pal­li­konst­rukt­sioo­ni jaoks auk ja teh­ti va­la­mis­tööd, korv­pal­li­laud pai­gal­da­ti 3. mai tal­gu­päe­val. Korv­pal­li­laua jaoks ko­gu­ti mul­lu pe­re­päe­val 1065 eu­rot. „Uus korv­pal­li­konst­rukt­sioon on üle­ni me­tal­list, ka põr­ke­laud ja korv,“ sõ­nas Mee­li Kuul.