„Olen Kuusalu Spordiklubi juhtinud kaheksa aastat ja arvan, et kõigi eelnevate aastate jooksul kokku pole meile tulnud nii palju medaleid kui oleme võitnud tänavu,“ märkis MTÜ Kuusalu Spordiklubi juhataja ja treener Ilvard Eeriksoo.
Juulikuus võitsid Kuusalu Spordiklubi noored kergejõustiklased medaleid nii Balti matšidelt kui Eesti meistrivõistlustelt. Baltimaade võistkondlikele meistrivõistlustele pääses Eestist igal alal 2 sportlast katsevõistluste tulemuste põhjal.
8.-9. juulil toimusid Jõhvis Heino Lipu staadionil Balti võistkondlikud meistrivõistlused, kus Eesti võistkond sai Läti järel 2. koha. Eesti võistkonda kuulusid ka kaks Kuusalu SK kergejõustiklast, kumbki võitis Jõhvis kaks medalit. Kettaheites tuli Balti meistriks Kuusalu SK 15aastane kasvandik Mari Paju. Tema parim heide kandus 49.10 meetri kaugusele, mis on Eesti uus noorterekord. Varasema rekordi, mille heitis 2018. aastal Kelly Heinpõld, ületas Mari Paju 2 sentimeetriga. Balti matšil oli tema võit ülekaalukas – ka Mari Paju paremuselt järgmised heited, mis kandusid 48.08 ja 47.15 meetri kaugusele, toonuks esikoha. Teise medali võitis Mari Paju vasaraheites, kus oli 45.89 meetri pikkuse heitega teine.
Kolmanda medali viis samalt võistluselt Kuusalu valda 14aastane Gerda Karolin Kriis, kes saavutas 100 meetri tõkkejooksus 14,61 sekundiga Läti jooksjate järel 3. koha. Lisaks sai Kuusalu noor kergejõustiklane Eesti võistkonna koosseisus Läti ja Leedu võistkondade järel 3. koha ka väike-rootsi teatejooksus (100+200+300+400 meetrit).
Nädal hiljem, 15. juulil toimusid Lätis Valmieras Baltimaade võistkondlikud meistrivõistlused U18 vanuseklassi kergejõustiklastele. Sinna pääses Eesti koondise koosseisus Kuusalu Spordiklubist osalema 17aastane Hendrik Madisson, kes tuli teivashüppes Baltimaade meistriks tulemusega 4.65 meetrit. 25. juulil võistles Hendrik Madisson ka Põhja-Makedoonias Skopjes Euroopa noorte olümpiafestivali ning sai oma esimestel tiitlivõistlustel teivashüppes samuti 4.65 meetri alistamisega 8. koha.
U20 vanuseklassi Baltimaade meistrivõistlused toimusid 23. juulil Vilniuses. Ka seal võistlesid Eesti eest kaks Kuusalu Spordiklubi noort. 17aastane Martin Plakk alistas teivashüppes 4.80 meetrit ja tuli hõbemedalile. Bruno Sergio Treufeld jooksis 1500 meetrit ajaga 4.12,28 minutit ning sai 3. koha.
Juulis osalesid Kuusalu SK 6 noort sportlast veel Eesti noorte meistrivõistlustel mitmevõistluses. 17.-18. juulil Rakveres toimunud U14, U16, U18 ja U20 vanuseklassi võistlustel oli kõige edukam Gerda Karolin Kriis, kes võitis U16 neidude seitsmevõistluses 4496 punktiga hõbemedali. Seejuures püstitas ta neljal alal isikliku rekordi: 100 meetri tõkkejooksus – 14,49 sekundit, 200 meetri jooksus – 25,64 sekundit, odaviskes – 25.83 meetrit ja 800meetri jooksus – 2.34,42 minutit. 200 meetri jooksus saavutatud isikliku rekordiga võitis Gerda Karolin Kriis ka alavõidu.
U18 vanuseklassi seitsmevõistluses saavutas 17aastane Sandra Narusk 4254 punktiga 5. koha. Ka tema püstitas 4 uut isiklikku rekordit: 100 meetri tõkkejooksus – 15,14 sekundit, kõrgushüppes – 1.42 meetrit, 200 meetri jooksus – 26,32 sekundit ja 800 meetri jooksus – 2.46,50 minutit.
Hea aastakäik noori
Kuusalu Spordiklubi juht Ilvard Eeriksoo põhjendas oma klubi kasvandike tänavust edu ühest küljest hea aastakäiguga – klubis on palju 2010. aastal sündinud noori, kes omavahel sõbrad ja tõid sügisel veel oma sõpru kergejõustikutreeningutele. Eduka aasta teise olulise põhjusena nimetas ta seda, et sügisest töötab Kuusalu Spordiklubis treenerina 2012. aasta olümpiamängudel kuulitõukes Eestit esindanud ning ka USAs heitetreenerina töötanud Raigo Toompuu.
„Rääkisin talle, et meil on üks tüdruk, kes tuli eelmisel aastal Eesti meistriks, talenti paistab olevat. Sellest peale hakkas ta käima treeningutel esialgu Mari Paju abistamas, kuni tuli meie klubisse tööle – kõik heite- ja jõutreeningud on tema peal. Juba sügisel küsis Raigo, miks me vasarat ei heida ning hakkas igal pühapäeval tegema meie noortele vasaraheitetrenne. Mari Paju sai Balti matsil teise koha sisuliselt 25 treeningu järel,“ rääkis Ilvard Eeriksoo.
Ta lisas, et koos on noortega käidud mitmes spordilaagris, kevadel viis Raigo Toompuu 7 tüdrukut kergejõustikulaagrisse Hispaaniasse.
„Sellest kõigest see suur hüpe ühe aastaga on tulnud,“ sõnas Ilvard Eeriksoo.