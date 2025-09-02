„Olen Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi juh­ti­nud ka­hek­sa aas­tat ja ar­van, et kõi­gi eel­ne­va­te aas­ta­te jook­sul kok­ku po­le mei­le tul­nud nii pal­ju me­da­leid kui ole­me võit­nud tä­na­vu,“ mär­kis MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ju­ha­ta­ja ja tree­ner Il­vard Ee­rik­soo.

Juu­li­kuus võit­sid Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed me­da­leid nii Bal­ti mat­ši­delt kui Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt. Bal­ti­maa­de võist­kond­li­ke­le meist­ri­võist­lus­te­le pää­ses Ees­tist igal alal 2 sport­last kat­se­võist­lus­te tu­le­mus­te põh­jal.

8.-9. juu­lil toi­mu­sid Jõh­vis Hei­no Li­pu staa­dio­nil Bal­ti võist­kond­li­kud meist­ri­võist­lu­sed, kus Ees­ti võist­kond sai Lä­ti jä­rel 2. ko­ha. Ees­ti võist­kon­da kuu­lu­sid ka kaks Kuu­sa­lu SK ker­ge­jõus­tik­last, kumb­ki või­tis Jõh­vis kaks me­da­lit. Ket­ta­hei­tes tu­li Bal­ti meist­riks Kuu­sa­lu SK 15aas­ta­ne kas­van­dik Ma­ri Pa­ju. Te­ma pa­rim hei­de kan­dus 49.10 meet­ri kau­gu­se­le, mis on Ees­ti uus noor­te­re­kord. Va­ra­se­ma re­kor­di, mil­le hei­tis 2018. aas­tal Kel­ly Hein­põld, üle­tas Ma­ri Pa­ju 2 sen­ti­meet­ri­ga. Bal­ti mat­šil oli te­ma võit üle­kaa­lu­kas – ka Ma­ri Pa­ju pa­re­mu­selt järg­mi­sed hei­ted, mis kan­du­sid 48.08 ja 47.15 meet­ri kau­gu­se­le, too­nuks esi­ko­ha. Tei­se me­da­li või­tis Ma­ri Pa­ju va­sa­ra­hei­tes, kus oli 45.89 meet­ri pik­ku­se hei­te­ga tei­ne.

Kol­man­da me­da­li viis sa­malt võist­lu­selt Kuu­sal­u valda 14aas­ta­ne Ger­da Ka­ro­lin Kriis, kes saa­vu­tas 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus 14,61 se­kun­di­ga Lä­ti jooks­ja­te jä­rel 3. ko­ha. Li­saks sai Kuu­sa­lu noor ker­ge­jõus­tik­la­ne Ees­ti võist­kon­na koos­sei­sus Lä­ti ja Lee­du võist­kon­da­de jä­rel 3. ko­ha ka väi­ke-root­si tea­te­jook­sus (100+200+300+400 meet­rit).

Nä­dal hil­jem, 15. juu­lil toi­mu­sid Lä­tis Val­mie­ras Bal­ti­maa­de võist­kond­li­kud meist­ri­võist­lu­sed U18 va­nu­sek­las­si ker­ge­jõus­tik­las­te­le. Sin­na pää­ses Ees­ti koon­di­se koos­sei­sus Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist osa­le­ma 17aas­ta­ne Hend­rik Ma­dis­son, kes tu­li tei­vas­hüp­pes Bal­ti­maa­de meist­riks tu­le­mu­se­ga 4.65 meet­rit. 25. juu­lil võist­les Hend­rik Ma­dis­son ka Põh­ja-Ma­ke­doo­nias Skop­jes Eu­roo­pa noor­te olüm­pia­fes­ti­va­li ning sai oma esi­mes­tel tiit­li­võist­lus­tel tei­vas­hüp­pes sa­mu­ti 4.65 meet­ri alis­ta­mi­se­ga 8. ko­ha.

U20 va­nu­sek­las­si Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid 23. juu­lil Vil­niu­ses. Ka seal võist­le­sid Ees­ti eest kaks Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi noort. 17aas­ta­ne Mar­tin Plakk alis­tas tei­vas­hüp­pes 4.80 meet­rit ja tu­li hõ­be­me­da­li­le. Bru­no Ser­gio Treu­feld jook­sis 1500 meet­rit aja­ga 4.12,28 mi­nu­tit ning sai 3. ko­ha.

Juu­lis osa­le­sid Kuu­sa­lu SK 6 noort sport­last veel Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses. 17.-18. juu­lil Rak­ve­res toi­mu­nud U14, U16, U18 ja U20 va­nu­sek­las­si võist­lus­tel oli kõi­ge edu­kam Ger­da Ka­ro­lin Kriis, kes või­tis U16 nei­du­de seits­me­võist­lu­ses 4496 punk­ti­ga hõ­be­me­da­li. See­juu­res püs­ti­tas ta nel­jal alal isik­li­ku re­kor­di: 100 meet­ri tõkkejook­sus – 14,49 se­kun­dit, 200 meet­ri jook­sus – 25,64 se­kun­dit, oda­vis­kes – 25.83 meet­rit ja 800meet­ri jook­sus – 2.34,42 mi­nu­tit. 200 meet­ri jook­sus saa­vu­ta­tud isik­li­ku re­kor­di­ga või­tis Ger­da Ka­ro­lin Kriis ka ala­või­du.

U18 va­nu­sek­las­si seits­me­võist­lu­ses saa­vu­tas 17aas­ta­ne Sand­ra Na­rusk 4254 punk­ti­ga 5. ko­ha. Ka te­ma püs­ti­tas 4 uut isik­lik­ku re­kor­dit: 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus – 15,14 se­kun­dit, kõr­gus­hüp­pes – 1.42 meet­rit, 200 meet­ri jook­sus – 26,32 se­kun­dit ja 800 meet­ri jook­sus – 2.46,50 mi­nu­tit.

Hea aas­ta­käik noo­ri

Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi juht Il­vard Ee­rik­soo põh­jen­das oma klu­bi kas­van­di­ke tä­na­vust edu ühest kül­jest hea aas­ta­käi­gu­ga – klu­bis on pal­ju 2010. aas­tal sün­di­nud noo­ri, kes oma­va­hel sõb­rad ja tõid sü­gi­sel veel oma sõp­ru ker­ge­jõus­ti­kut­ree­nin­gu­te­le. Edu­ka aas­ta tei­se olu­li­se põh­ju­se­na ni­me­tas ta se­da, et sü­gi­sest töö­tab Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis tree­ne­ri­na 2012. aas­ta olüm­pia­män­gu­del kuu­li­tõu­kes Ees­tit esin­da­nud ning ka USAs hei­tet­ree­ne­ri­na töö­ta­nud Rai­go Toom­puu.

„Rää­ki­sin tal­le, et meil on üks tüd­ruk, kes tu­li eel­mi­sel aas­tal Ees­ti meist­riks, ta­len­ti pais­tab ole­vat. Sel­lest pea­le hak­kas ta käi­ma tree­nin­gu­tel esial­gu Ma­ri Pa­ju abis­ta­mas, ku­ni tu­li meie klu­bis­se töö­le – kõik hei­te- ja jõut­ree­nin­gud on te­ma peal. Ju­ba sü­gi­sel kü­sis Rai­go, miks me va­sa­rat ei hei­da ning hak­kas igal pü­ha­päe­val te­ge­ma meie noor­te­le va­sa­ra­hei­tet­ren­ne. Ma­ri Pa­ju sai Balti matsil teise koha sisuliselt 25 treeningu järel,“ rää­kis Il­vard Ee­rik­soo.

Ta li­sas, et koos on noor­te­ga käi­dud mit­mes spor­di­laag­ris, ke­va­del viis Rai­go Toom­puu 7 tüd­ru­kut ker­ge­jõus­ti­ku­laag­ris­se His­paa­nias­se.

„Sel­lest kõi­gest see suur hü­pe ühe aas­ta­ga on tul­nud,“ sõ­nas Il­vard Ee­rik­soo.