Ani­ja val­la kol­mes üld­ha­ri­dus­koo­lis alus­ta­sid 1. sep­temb­ril koo­li­teed 66 esi­me­se klas­si õpi­last. Kuu­sa­lu val­la kol­me koo­li 1. klas­sides on kok­ku sa­mu­ti 66, Raa­si­ku val­la nel­ja koo­li 1. klas­si­des kok­ku 83 ning Lok­sa güm­naa­siu­mi 1. klas­sis 22 õpi­last. Nel­ja oma­va­lit­su­se koo­li­des kok­ku on ala­nud õp­peaas­tal 2444 õpi­last.

Piir­kon­na suu­rim kool on jät­ku­valt Kuu­sa­lu kesk­kool, kus on 638 õpi­last, kõi­ge väik­sem 18 õpi­la­se­ga Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­las.

Rõõm­sat koo­liaas­tat kõi­gi­le õpi­las­te­le ja õpe­ta­ja­te­le!