Anija valla kolmes üldhariduskoolis alustasid 1. septembril kooliteed 66 esimese klassi õpilast. Kuusalu valla kolme kooli 1. klassides on kokku samuti 66, Raasiku valla nelja kooli 1. klassides kokku 83 ning Loksa gümnaasiumi 1. klassis 22 õpilast. Nelja omavalitsuse koolides kokku on alanud õppeaastal 2444 õpilast.
Piirkonna suurim kool on jätkuvalt Kuusalu keskkool, kus on 638 õpilast, kõige väiksem 18 õpilasega Vihasoo lasteaed-algkool samuti Kuusalu vallas.
Rõõmsat kooliaastat kõigile õpilastele ja õpetajatele!