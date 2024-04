Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi sai ka tä­na­vu esi­ta­da taot­lu­si 1. veeb­rua­rist ku­ni 1. ap­ril­li­ni. Toe­tust an­tak­se ha­jaa­sus­tu­se­ga maa­piir­kon­na ma­ja­pi­da­mi­se joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­seks, ka heit­vee­süs­tee­mi, au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi või aas­ta­ring­se li­gi­pää­se­ta­va juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. See­gi kord an­nab kol­man­di­ku toe­tus­sum­ma­dest oma­va­lit­sus, tei­se kol­man­di­ku riik ja vä­he­malt kol­man­di­ku peab ta­su­ma taot­le­ja. Riik toe­tab prog­ram­mi 2024. aas­tal 2,6 mil­jo­ni eu­ro­ga. Mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le ma­ja­pi­da­mi­se­le on 6500 eu­rot.

Prog­ram­mi ees­märk on ta­ga­da ha­jaa­sus­tu­se­ga maa­piir­kon­da­des ela­va­te­le pe­re­de­le head elu­tin­gi­mu­sed, et ai­da­ta kaa­sa ela­ni­ke ar­vu pü­si­mi­se­le neis piir­kon­da­des. Taot­lu­si hin­da­vad oma­va­lit­sus­tes moo­dus­ta­tud ko­mis­jo­nid üle­rii­gi­li­se ju­hen­di jär­gi. Hin­da­mi­sel ar­ves­ta­tak­se in­ves­tee­rin­gu va­ja­lik­kust, las­te ar­vu ma­ja­pi­da­mi­ses, taot­le­ta­va toe­tu­se suu­rust ka­su­saa­ja koh­ta, leib­kon­na jaoks la­he­ne­va kit­sas­ko­ha olu­li­sust.

Val­la­va­lit­su­sed pea­vad hil­je­malt 13. maiks esi­ta­ma Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le po­si­tiiv­se­te hin­da­mis­tu­le­mus­te­ga taot­lus­te ko­gu­sum­ma ning sum­ma, mil­le­ga oma­va­lit­sus osa­leb tä­na­vu­ses prog­ram­mis. Sel­le põh­jal sel­gub rii­gi toe­tu­se jao­tus oma­va­lit­sus­te­le.

Ani­ja vald

Ani­ja val­la ee­lar­ves on ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mis osa­le­mi­seks ka tä­na­vu 20 000 eu­rot. Val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti toe­tu­se saa­mi­seks 21 taot­lust. Taot­lus­test 7 on vee­süs­tee­mi­de ja 11 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks ning 3 juur­de­pää­su­tee­de te­ge­mi­seks. Taot­lus­te esialg­ne ko­gu­sum­ma on 84 613,64 eu­rot, kuid see võib val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Eve­lin Kol­ba­ku sõ­nul muu­tu­da, sest taot­lu­sed on saa­de­tud pa­ran­da­mi­seks.

Taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad li­saks kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti­le abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, maa- ja tee­spet­sia­list Mait Paa­sik, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Ka­lev Laast, fi­nants­juht Lii­vi Han­sen ning re­fe­rent Il­sia Vä­li.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis osa­le­mi­seks 30 000 eu­rot, na­gu oli ka möö­du­nud aas­tal. Taot­lu­si esi­ta­ti käe­so­le­val aas­tal 21, neist 12 on seo­tud ka­na­li­sat­sioo­ni ja 9 joo­gi­vee­ga. Taot­letavate toetuste ko­gu­sum­ma on 95 708 eu­rot, taot­le­ja­te oma­fi­nant­see­ring kokku 54 474 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et on taot­lus­te kii­re üle­vaa­tu­se­ga leid­nud vi­gu, see­tõt­tu või­vad taot­le­ta­vad sum­mad muu­tu­da. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad pea­le te­ma veel val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja ehi­tuss­pet­sia­list Dia­na Väl­lo.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis osa­le­mi­seks 15 000 eu­rot. Täh­ta­jaks lae­kus val­la­va­lit­su­se­le 3 taot­lust, üks taot­lus saa­de­ti täht­päe­vast hil­jem.

Kõik kolm õi­geaeg­selt esi­ta­tud taot­lust oli seo­tud ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­ga, soo­vi­tak­se ra­ja­da bio­pu­has­teid imb­väl­ja­ku­ga. Pro­jek­ti­de mak­su­mus kok­ku on 28 453,45 eu­rot, taot­le­ja­te oma­fi­nant­see­ring sel­lest 10 628 eu­rot. „Käe­s­o­le­val aas­tal esi­ta­ti taot­lu­si olu­li­selt vä­hem kui ta­va­li­selt. Asi võis ol­la sel­les, et ini­mes­tel po­le prae­gu oma­fi­nant­see­rin­guks ra­ha,“ üt­les val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad li­saks te­ma­le hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand, ehi­tuss­pet­sia­list Kai­re Koit­ne, tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list Ar­vo Täks ning sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits.