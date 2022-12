Ala­tes eel­mi­sest ree­dest saab Kol­ga muu­seu­mis tut­vu­da ka­he uue näi­tu­se­ga. Pü­si­näi­tu­se­na on muu­seu­mis­se sea­tud tee­ma­nurk „Kol­ga velsk­ri­punkt“. Va­he­ta­ta­va­te näi­tus­te ruu­mis on ava­tud Kol­ga Klot­si­möl­lu ühe pea­kor­ral­da­ja Man­gus Põll­maa Le­go-kol­lekt­sioo­ni näi­tus „Va­na­mees ja klot­sid“.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­les, et va­na­de me­dit­sii­ni­va­hen­di­te­ga velsk­ri­punk­ti idee an­dis Kuu­sa­lu ko­du­loo uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel, kes lei­dis oma va­nao­nu, Ees­ti ku­na­gi­se sõ­ja­väe­velsk­ri, Hirv­li kü­las Sil­la ta­lust pä­rit Jo­han­nes Paa­ve­li as­ja­de seast hu­vi­ta­va kohv­ri te­ma töö­va­hen­di­te­ga. Ko­du­loo uu­ri­ja pak­kus neid muu­seu­mi­le ja os­tis va­na­va­ra ko­gu­jalt väl­ja­pa­ne­ku jaoks ars­ti­ka­pi, mis pi­da­vat ole­ma pä­rit Keh­rast.

Muu­seu­mi va­ru­dest ot­si­ti toh­ter­da­mi­se­ga seo­tud ese­meid juur­de ja pa­lu­ti abi ka ko­ha­li­kelt ini­mes­telt. Mõ­nin­gaid ars­ti­riis­tu ja ro­hu­pu­de­leid saa­di an­ne­ta­ja­telt, kuid ku­na­gist ham­baars­ti­too­li ei õn­nes­tu­nud lei­da.

Velsk­ri­punkt on muu­seu­mis eral­da­tud val­ge kar­di­na­ga. Üks man­ne­keen on riie­ta­tud velsk­riks, laua juu­res is­tub hä­be­lik pat­sient. Sei­na­le on sea­tud väl­jat­rükk Kuu­sa­lu am­bu­la­too­riu­mi kol­lek­tii­vist 1980nda­te aas­ta­te lõ­pust või 1990nda­te al­gu­sest. Kan­gast sten­dil on kaks kaar­ti, ühel Kuu­sa­lu am­bu­la­too­riu­mi, tei­sel Kol­ga velsk­ri­punk­ti tee­nin­dus­piir­kond.

Graa­fi­li­se di­sai­ne­ri­na töö­ta­va Man­gus Põll­maa Le­go-kol­lekt­sioon on Kol­ga muu­seu­mis ap­ril­li lõ­pu­ni, et näi­tust saak­sid kü­las­ta­da ka Kol­ga koo­li jär­je­kord­se Klot­si­möl­lu kü­la­li­sed. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et näi­tu­sel on lä­bi­lõi­ge te­ma ko­gust, mis ko­dus kok­ku pan­dud um­bes 11 aas­ta jook­sul ehk ajast, kui sel­le ho­bi en­da jaoks avas­tas. Lem­mik­sar­jad on Star Wars, Cast­le ehk kind­lu­sed, Brick­headz ehk klot­si­pead, Arc­hi­tec­tu­re ehk ar­hi­tek­tuur.

Man­gus Põll­maa ni­me­tab end le­go­fän­niks ja klot­si­hoo­li­kuks, iga aas­ta­ga li­san­dub te­ma ko­gus­se sa­du komp­lek­te ja tu­han­deid klot­se. Ko­dus on tal Le­go komp­lek­te üle 1500. Klot­se on kok­ku sa­du tu­han­deid, li­saks 1100 Star War­si ja 2500 muud mi­ni­fi­guu­ri.

Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel on Kol­gas jõu­lu­laat, Man­gus Põll­maa lu­bas sel ajal muu­seu­mis ko­hal ol­la ja hu­vi­lis­te­le sel­gi­tu­si ja­ga­da.