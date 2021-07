Kohvikutepäevad liidavad kogukonda

„Mul on üle 20 aasta kultuuriürituste korraldamise kogemust ja võin julgelt öelda, et 11 korral toimunud kohvikute päev on Aruküla rahvast rohkem liitnud, kui muud kogukonnapeod,“ kinnitas Aruküla kultuuriseltsi juht Garina Toomingas. „Külapeol ei räägi eriti teistega, et kes oled ja kustkohast tuled. Kohvikute päeval suheldakse palju rohkem. Kodukohvikute korraldamise eesmärk ongi kogukonnas üksteisega paremini tuttavaks saada. Seekord osalesid 11 kodukohvikut, neist kaks olid uued.“

Ta märkis, et iga aastaga on pered hakanud oma kohvikuid paremini reklaamima ja suur abi on sellest, et lisaks paberkaardile on kogu info ja kaart leitav nutitelefonis. Rahvast oli Arukülas palju, rohkesti käis Kehra inimesi, ka mujalt.

Nädal varem olid kodukohvikute päevad esmakordselt Salmistul ja sealne külavanem kiitis samuti, et need aitasid omavahel paremini tutvuda. Kohvikute päev on tulekul Raasikul ning kolmel päeval Aegviidus. Jälgige reklaami!