Kehra uuest lasteaiast

Anija vallavanem Riivo Noor käis möödunud nädalal tutvumas Rae valla lasteaedadega. Rae vald on ostnud põhiprojekti, mida on kasutatud mitme lasteaia ehitamisel, seda on võimalik kohandada vastavalt vajadusele, rühmade ja laste arvule. Vallavanema huvi oli saada teada, kas sama projekti võiks kasutada ka Kehrasse Lastetarele uue hoone rajamisel: „Käisin vaatamas Rae valla kolme sama projekti järgi tehtud lasteaeda, aga neid on veel rohkem. Mulle see projekt väga meeldib. Ka nad ise ütlesid, et on väga rahul. Võtame arhitektidega ühendust, loodan, et saame kaubale.“ Anija vallavalitsus plaanib esitada sügisel avanevasse CO2 meetmesse taotluse saada toetust Kehra Lastetare hoone lammutamiseks ja uue lasteaia ehitamiseks. Riivo Noor arvas, et ehitamiseks läheb umbes 9 kuud. Lammutamise ja ehitamise ajaks renditakse konteinerid.