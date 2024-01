Kampaania tõi Anija, Kuusalu ja Raasiku valda kodanikke juurde

Ani­ja val­da re­gist­ree­ris end ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ajal 56, Kuu­sa­lu val­da 38 ja Raa­si­ku val­da 33 ini­mest.

Ani­ja vald

Ani­ja val­las oli 2023. aas­ta al­gu­se sei­su­ga 6431 ela­nik­ku. Si­se­mi­nis­tee­riu­mi üle­vaa­tes on 1. jaa­nua­ril 2024 ela­ni­ke ar­vuks mär­gi­tud 6437, val­la­va­lit­su­se and­me­tel oli sel­lel päe­val üks ko­da­nik roh­kem, 6438. Möö­du­nud aas­tal sün­dis Ani­ja val­las 47 last, sur­ma­sid oli kok­ku 78.

Re­gist­ris­se uu­te ela­ni­ke saa­mi­seks kor­ral­da­ti 27. no­vemb­rist 29. det­semb­ri­ni kam­paa­nia. Val­la vee­bi­le­hel, sot­siaal­mee­dias ja aja­le­hes aval­da­ti ini­mes­te pil­ti­de­ga sõ­nu­meid, et miks nei­le meel­dib Ani­ja val­las ela­da.

Kam­paa­nia­pe­rioo­dil kir­ju­ta­sid end val­da 56 ini­mest. Nen­de va­hel loo­si­ti väl­ja 3 tä­nu­kin­gi­tust, võit­jad said va­li­da El­ro­ni sõi­duk­re­dii­di, Coo­pi kin­ke­kaar­di või Circ­le K kü­tu­se­kaar­di va­hel, kõik 300 eu­ro väär­tu­ses. Tä­nu­kin­gi­tu­se said loo­si­ga ka kolm va­ra­se­mat ela­nik­ku, kel­le elu­koht 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on Ani­ja vald. Loo­si­mist vii­sid lä­bi val­la­sek­re­tär Hel­di Laks ja re­gist­ri­pi­da­ja-re­fe­rent Kris­tii­na Ka­ri, juu­res vii­bis val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ka­su­ta­ti ar­vu­ti­prog­ram­mi, mis ge­ne­ree­ris ju­hus­li­kud numb­rid.

Rii­vo Noor: „Eel­mi­se aas­ta jook­sul val­la­ko­da­ni­ke arv vä­he­nes, meie re­gist­rist lah­kus pä­ris pal­ju Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke. Kam­paa­nia­ga ole­me ra­hul, 56 uut ko­da­nik­ku on ta­va­pä­ra­ne tu­le­mus. On kind­las­ti ka neid, kes kir­ju­ta­sid end aas­ta lõ­pus sis­se, sest ta­ha­vad oma mak­sud tuua ko­du­val­da, pä­rast 1. jaa­nua­ri re­gist­ree­ri­vad end uues­ti pea­lin­na, et saa­da seal ta­su­ta ühist­rans­por­ti.“

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las oli aas­ta ta­ga­si, 1. jaa­nua­ril 2023 rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel 6613 ela­nik­ku. Si­se­mi­nis­tee­riu­mist saa­de­tud üle­vaa­tes on 1. jaa­nua­ri 2024 sei­su­ga mär­gi­tud Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke ar­vuks 6630. Val­la­va­lit­sus te­gi rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se pä­rin­gu 2. jaa­nua­ril 2024, siis oli ela­ni­ke arv 6628. Aas­tal 2023 sün­dis Kuu­sa­lu val­las 53 last, sur­ma­sid oli kok­ku 74.

Val­la­va­lit­sus tel­lis ko­da­ni­ku­kam­paa­nia „Ole pä­ri­selt meie­ga!“ pro­pa­gee­ri­mi­seks paa­ri­mi­nu­ti­li­se vi­deo­fil­mi, post­rid ja La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­se Liis Bur­ki kolm papp­ku­ju. Ka kuu­lu­ta­ti väl­ja loo­siau­hin­nad: kam­paa­nia ajal re­gist­ree­ru­nu­te­le kaks 500eu­rost, kolm 200eu­rost Coo­pi ja kolm 100eu­rost kütuse kin­ke­kaar­ti ning kõi­gi­le val­la­ko­da­ni­ke­le kolm Coo­pi 100eu­rost ja kuus 50eu­rost kütuse kin­ke­kaar­ti.

Kam­paa­nia kes­tis 5. det­semb­rist ku­ni kuu lõ­pu­ni. Det­semb­ri­kuus kir­ju­tas end Kuu­sa­lu val­da sis­se 38 ela­nik­ku.

Ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad loo­si­ti val­la­ma­ja saa­lis es­mas­päe­val, 8. jaa­nua­ril. Loo­si­mis­ko­mis­jo­nis olid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi, va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de ja kant­se­leis­pet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu. For­tuu­na oli Ter­je Kraan­velt. Det­semb­ris re­gist­ree­ru­nud 38 ela­ni­ku vahel loo­si­ti au­hin­nad pa­ber­se­de­li­te­ga – igal se­de­lil oli üks ni­mi. Kõi­gi val­la­ela­ni­ke va­hel loo­si­ti au­hin­nad vee­bi­põ­hi­selt. Võit­ja­te­ga võe­ti ühen­dust, nen­de ni­med on ava­li­kus­ta­tud val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis.

Ter­je Kraan­velt: „Kam­paa­nia õi­gus­tas end, 38 uut ko­da­nik­ku on hea tu­le­mus. Kam­paa­nia sai po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, se­da mär­ga­ti ja sel­lest rää­gi­ti.“

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las oli 1. jaa­nua­ri 2023 sei­su­ga 5343 ja tä­na­vu 1. jaa­nua­ril 5369 ela­nik­ku. Aas­ta jook­sul re­gist­ree­ri­ti 43 sün­di ja 55 sur­ma.

Det­semb­ris viis val­la­va­lit­sus lä­bi ela­ni­ke­kam­paa­nia – vee­bis, Fa­ce­boo­kis, Sõ­nu­mi­too­jas ja tea­de­te­tahv­li­tel aval­da­ti üles­kut­se re­gist­ree­ri­da oma elu­koht Raa­si­ku val­da. Kam­paa­nia­pe­rioo­dil re­gist­ree­ri­ti val­da 33 uut ko­da­nik­ku, neist 4 olid bee­bid.

Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li: „Üld­joon­tes jäi­me ra­hu­le. Det­semb­ris li­san­du­nud uu­te val­la­ko­da­ni­ke arv oli kor­da­des suu­rem kui va­rem – det­semb­ris tu­li neid roh­kem kui aasta eelmise 11 kuu jook­sul kok­ku.“

Uu­te ko­da­ni­ke va­hel loo­si­ti Sport­lan­di 500eu­ro­ne kin­ke­kaart, Sport­lan­di või Coo­pi ne­li kin­ke­kaar­ti 200 eu­ro väär­tu­ses ja üks Rak­ve­re Aq­va Ho­tel & Spa 200eu­ro­ne kin­ke­kaart. Kõi­gi, kel­le elu­koht oli rah­vas­ti­ku­re­gist­ris 1. jaa­nua­ri 2024 sei­su­ga Raa­si­ku val­las, nende vahel loo­si­ti viis Sport­lan­di või Coo­pi 200eu­rost kin­ke­kaar­ti. Loo­si­mi­ne toi­mus val­la­va­lit­su­se per­so­na­li koo­so­le­kul. Uu­te ko­da­ni­ke ni­med olid ees­ni­me tä­he jär­gi ta­be­lis, val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad, kes val­las ei ela, üt­le­sid su­va­li­se numb­ri, mil­le jär­gi sel­gu­sid võit­jad. Kõi­gi elanike vahel loo­si­ti au­hin­nad sa­ma­moo­di.

Ela­ni­ke arv 1. jaa­nua­ri 2024 sei­su­ga val­da­des ja asu­la­tes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi

Al­li­kas si­se­mi­nis­tee­rium

Ani­ja vald – 6437

Aa­ve­re – 8, Aeg­vii­du alev – 691, Ala­ve­re – 345, Ani­ja – 116, Ara­va – 48, Här­ma­ko­su – 56, Kau­nis­saa­re – 93, Keh­ra kü­la – 34, Keh­ra linn – 2746, Kihm­la – 24, Kuu­se­mäe – 33, Leht­met­sa – 593, Lil­li – 86, Lin­nak­se – 62, Loo­kü­la – 51, Lü­ka­ti – 56, Must­jõe – 25, Paa­si­ku – 45, Pa­ri­la – 90, Part­saa­re – 22, Pik­va – 103, Pil­la­pa­lu – 131, Ra­si­ve­re – 54, Rau­do­ja – 66, Roo­kü­la – 76, Sa­lu­met­sa – 42, Sa­lu­mäe – 70, Sood­la – 86, Uuea­ru – 46, Vet­la – 63, Vi­ki­pa­lu – 102, Voo­se – 71, Üle­jõe – 253. Aadressita sissekirjutus – 50.

Kuu­sa­lu vald – 6630

Kol­ga-Aab­la – 93, Al­li­ka – 45, An­di­nee­me – 40, Aru – 29, Haa­va­kan­nu – 12, Ha­ra – 94, Hirv­li – 85, Il­mas­ta­lu – 44, Joa­ves­ki – 22, Ju­min­da – 40, Ka­ber­la – 97, Ka­ha­la – 97, Kal­me – 27, Ka­sis­pea – 117, Kem­ba – 36, Kiiu-Aab­la – 36, Kiiu ale­vik – 721, Ko­da­soo – 68, Kol­ga ale­vik – 451, Kol­ga­kü­la – 184, Ko­su – 10, Kot­ka – 14, Ku­pu – 56, Kur­si – 49, Kuu­sa­lu ale­vik – 1070, Kuu­sa­lu kü­la – 249, Kõn­nu – 92, Kül­maal­li­ka – 6, Lee­si – 39, Liia­pek­si – 14, Lok­sa kü­la – 47, Murk­si – 7, Mus­ta­met­sa – 63, Muuk­si – 50, Mäe­pea – 168, Nõm­me­ves­ki – 12, Park­si – 32, Pe­das­pea – 31, Pu­di­soo – 45, Põh­ja – 33, Pä­ris­pea – 93, Re­hat­se – 3, Rum­mu – 75, Sal­mis­tu – 184, Saun­ja – 137, Si­gu­la – 73, Soo­rin­na – 41, Su­ru – 6, Suur­pea – 119, Sõit­me – 172, Tam­mis­pea – 62, Tam­mis­tu – 29, Ta­pur­la – 46, Tõ­res­ka – 3, Tsit­re – 20, Tur­bu­nee­me – 50, Uu­ri – 177, Va­has­tu – 53, Val­ge­jõe – 29, Valk­la – 362, Va­na­kü­la – 64, Vi­ha­soo – 208, Vii­nis­tu – 123, Vir­ve – 18. Aadressita sissekirjutus – 58.

Raa­si­ku vald – 5369

Aru­kü­la ale­vik – 2141, Här­ma – 111, Iga­ve­re – 185, Jär­si – 238, Ka­le­si – 253, Ki­vi­loo – 44, Kul­li – 194, Kurg­la – 154, Mal­la­ve­re – 59, Pe­nin­gi – 175, Pe­ri­la – 129, Pi­ka­ve­re – 74, Raa­si­ku ale­vik – 1468, Rät­la – 50, Tõ­hel­gi – 73. Aadressita sissekirjutus – 21.

Lok­sa linn – 2453