Isamaaline ja rahvarohke Hõimumarss

Kolgas oli laupäeval kaheksandat korda patriootlik rahvamatk, mis viiel esimesel aastal kandis nime Ekströmi marss, viimastel kordadel oli Hõimumarsi nime all. Kolm aastat tagasi lootsid eestvedajad, et Hõimumarss laieneb ka teisele poole Soome lahte ja korraldatakse koos sealsete ajaloo-huvilistega. Ent aeg on teinud korrektiivid ja siinsed korraldajad vajavad puhkust. Samas ei välistata, et mõne aja pärast tuleb Hõimumarss uuesti. Korraldaja Liis Burk tõdes, et osalejate positiivne tagasiside annab selleks jõudu ja usku.

Marsside idee autor ja algataja Erki Vaikre oli esmakordselt osaleja rollis ning ütles, et lõpuks koges ka ise, mille nimel on rabeletud ja läbi põletud.