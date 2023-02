Nii Raa­si­ku kui ka Aru­kü­la post­kon­tor lõ­pe­ta­sid töö 27. jaa­nua­ril kell 15.

Raa­si­ku vald on ala­tes käe­so­le­vast nä­da­last pos­tia­su­tu­se­ta. Om­ni­va esialg­ne soov oli sul­ge­da Raa­si­ku val­las te­gut­se­nud mõ­le­mad post­kon­to­rid eel­mi­sel sü­gi­sel, sa­maaeg­selt Kuu­sa­lu post­kon­to­ri­ga. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pal­vel lü­ka­ti Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ri sul­ge­mi­ne eda­si jaa­nua­ri lõ­pu­ni, sest jõu­lu­pe­rioo­dil saa­de­ti roh­kelt kir­ju ja pak­ke.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Kris­ti­na Haa­va­la kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et klien­ti­de tee­nin­da­mi­ne lõ­pe­ta­ti Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ris jaa­nua­ri vii­ma­sel ree­del ning es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val, 30. ja 31. jaa­nua­ril pa­ki­ti ja ko­li­ti.

Te­gu oli ren­di­pin­da­de­ga. Aru­kü­las ren­di­ti pos­tia­su­tu­se­le ruu­me Coo­pi kaup­lu­se ma­da­la­mas, eral­di sis­se­pää­su­ga osas ning Raa­si­kul Coo­pi poes en­di­se lil­le­poe asu­ko­has. Ree­del, 27. jaa­nua­ril en­ne kel­la 15 lõi nii Aru­kü­la kui ka Raa­si­ku post­kon­to­ri klien­di­tee­nin­da­ja ümb­ri­ku­le vii­ma­se, aja­loo­li­se pos­ti­temp­li ja pa­ni uk­se luk­ku. Ala­tes veeb­rua­rist on ren­di­le­pin­gud lõp­pe­nud ja kum­ma­gi post­kon­to­ri ai­nus töö­ta­ja koon­da­tud.

Raa­si­ku val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits lu­bab, et nõus­tab ja ai­tab edas­pi­di val­la ela­nik­ke, kes se­ni käi­sid ar­ve­te eest ta­su­mas post­kon­to­ris. Kok­ku on sel­li­seid ini­me­si küm­me­kond. Mõ­le­ma post­kon­to­ri tee­nin­da­jad sel­gi­ta­sid nei­le, et ta­su­da ai­da­tak­se val­la­ma­jas, ja and­sid sot­siaal­töö­ta­ja kon­tak­tid.

Kris­ti­na Haa­va­la sel­gi­tas, et edas­pi­di osu­tab Om­ni­va pos­ti­tee­nust Raa­si­ku val­las kom­bi­nee­ri­tult: „Om­ni­va pa­kiau­to­maa­did asu­vad Aru­kü­la ja Raa­si­ku Coop Kon­su­mi juu­res. Aru­kü­la­le lä­him post­kon­tor on Jü­ris, ku­hu on al­la 10 ki­lo­meet­ri, ning Raa­si­ku­le lä­him on Keh­ra post­kon­tor, ka sin­na on vä­hem kui 10 ki­lo­meet­rit. Ko­ju saab tel­li­da per­so­naal­se kir­ja­kand­ja. Kui ela­tak­se pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, on per­so­naal­se kir­ja­kand­ja kut­su­mi­ne ta­su­ta, lä­he­malt tu­lek mak­sab 5 eu­rot.“

Kir­ja­kas­te on Raa­si­ku val­da jää­nud kolm – kaks Aru­kü­las ja üks Raa­si­kul.

