Keskkonnaspetsialistid kutsuvad rahvast appi võõrtigusid korjama, et peatada nende laialdasemat levikut.
Kehra elanikud, Anija valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak ja Raasiku valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann korraldasid juuli keskel talgud ehk kogukondliku korjeõhtu, et koguda Kehras Põhja tänav 1 haljasalalt hispaania teetigusid. Kaasa paluti võtta kaanega ämber ja kummikindad või tangid ning ka vallavalitsuselt oli talgulistele kummikindaid ja soola. Tulid paarkümmend korjajat, lühikese ajaga koguti sadu teetigusid, kokku valades täitsid teod 9-liitrise ämbri.
Evelin Kolbak rääkis, et eelmisel aastal oli samas kohas samuti hispaania teetigusid, kuid oluliselt vähem: „Kuna oli soe ja niiske sügis, ka soe talv ja niiske kevad, on kogu see periood olnud hispaania teetigudele kasvamiseks ja paljunemiseks soodne. Külma talvega saavad osad neist hukka.“
Tema sõnul on teeteod levinud juba ka Kehras algklasside maja taha ja raamatukogu juurde. Praeguseks on ta sinna pannud korduvalt tõrjevahendit, raudfosfaati, mida müüakse ehitus- või aianduspoodides. Ta lisas, et Anija vallavalitsus plaanib neil aladel teha teetigude tõrjet ka edaspidi.
Evelin Kolbak ja Johanna Sepmann on puistanud raudfosfaati samuti Põhja tänava haljasalale. Vahepeal oli tigusid vähem, kuid möödunud pühapäeval leidsid nad samal alal taas tigude kolooniaid, 15 minutiga korjasid ämbritäie. Hispaania teetigude korjamise talguid on kavas korraldada Kehras veel ning nad kutsuvad elanikke neist osa võtma.
Teetigude kolooniate lähedusse on pandud Kehras soolveega kanistreid, millel peal kiri „Hispaania teetigu“ ning Johanna Sepmann toonitab, et kui keegi juhtub nägema teetigu, mitte kõndida mööda, vaid panna see kanistrisse, soolvesi tapab nälkja. Kuna tigu on limane, siis palja käega võtta ei tasu, kasutada tuleks taimelehte või puupulki.
Johanna Sepmann: „Hispaania teetigude vastu võitlemisel on seni kõige tõhusamaks meetodiks osutunud võõrnälkjate ja nende munade igapäevane korjamine. Seda on soovitatav teha hommikuti, õhtuti või vahetult pärast vihma, mil ilm on jahedam, maapind niiske ning teod aktiivsemad. Ilmselt ei soovi meist keegi veeta igal õhtul tunde, et neid oma aiast korjata. Just seetõttu on oluline ühiselt tegutseda – mida rohkem abikäsi, seda tõhusamalt saame nende levikut pidurdada. Juhin veel tähelepanu sellele, et kui toote aeda uusi taimi või mulda, kaubaalustega ehitusmaterjale, siis kontrollige hoolsalt, et te sel viisil ei tooks tigusid endale koduaeda.“
Hispaania teetigu on võõrliik, mis ilmus Eestisse 2008. aastal ning arvukus on järjest kasvanud. Selline võõrnälkjas teeb aias palju kahju, toitub köögiviljadest, aga ka ilutaimedest ning võib kogu aia lagedaks süüa. Täiskasvanud teetigu on 7-15 sentimeetri pikkune, 3 sentimeetri jämedune, suguküpseks saab kuue nädalaga ning üks tigu annab 400 järglast.
Raasikul avastati hispaania teeteod kalmistu kompostihunniku juures kaks aastat tagasi. Tigusid hakati korjama ja hävitama ning kompostihunnik likvideeriti.
Kuusalus olid hispaania teetigude kogumise talgud kirikuaias esimest korda laupäeva, 2. augusti varahommikul, kella 5-8. Korraldas Kuusalu keskkooli loodusainete õpetaja Kaja Riiberg, kutset järgisid kümme vabatahtlikku abilist. Tema hinnangul korjati sel hommikul vana pastoraadi juures asuvate aiamaade piirkonnas, ka tiigi ümbruses üle tuhande hispaania teeteo.
Mida teha, kui võõrnälkjad on aias?
Keskkonnaamet:
Kõige tõhusam on täiskasvanud isendite ja munade kokku korjamine, keeva veega üle valamine ja seejärel umbes labida sügavusele mulda kaevamine. Iga isend, kes maikuus muneda jõuab, võib juulikuuks anda umbes 400 järglast.
Kontrolli regulaarselt aias varjulisi ja niiskeid kohti, mida soe õhk ja päike lihtsasti ei kuivata. Korista lehehunnikud, kaeva kompostihunniku pealmine kiht sügavamale, võimalusel lõika lopsakate taimede ja põõsaste alused puhtaks. Terrassialused, kasvuhoone servad, kõrge ja niitmata rohi, kaevuääred ja muud sellised kohad on nälkjatele sobivad peitumis- ja munemispaigad.
Nälkjate kokku meelitamiseks võid kasutada õllelõkse, arbuusikoori ja muid mahlaste köögiviljade jääke. Paiguta meelituskohtade lähedusse lauajuppe, mille alla saavad nälkjad päeval peituda. Sealt on neid lihtne üles leida.
Võõrnälkjate järjepideval tõrjumisel on oluline koostöö naabritega, vastasel juhul on nälkjatest võimatu vabaneda. Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid loodusesse (metsaserva, niidule, parki). Nii ei levi võõrliigid mujale. Looduses saavad nälkjad kontrollimatult paljuneda ja edasi levida ning varem või hiljem jõuavad nad inimeste aedadesse tagasi.
Kuidas vältida võõrnälkjaliikide sattumist oma aeda? Ära too istikuid oma aeda piirkondadest, kus leidub hispaania teetigu ja mustpeanälkjat. Kontrolli isikute mullapalle. Kui võtad mullapalli potist välja, peaksid hispaania teeteo munad olema hästi nähtavad. Leitud munad hävita keevas vees. Istikute soetamisel hoia neid mõni nädal karantiinis. Seo mullapalli ümber läbipaistev kilekott ja kinnita see tihedalt ümber istiku varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti sees on munadest koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest hoia istikut poolvarjulises kohas, kasta ja jälgi seda. Hävita kotti sattunud isendid keeva veega.
