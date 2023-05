Harju omavalitsusjuhid käisid Soomes

Harjumaa omavalitsusjuhtide tänavune kevadseminar oli 10. ja 11. mail Soomes Uusimaa omavalitsustes. 28 osaleja seas olid ka Anija vallavanem Riivo Noor, Kuusalu vallavolikogu esimees Ulve Märtson ja vallavanem Terje Kraanvelt, Raasiku vallavanem Raul Siem ning haldus- ja ehitusosakonna juhataja Riina Rand ning Loksalt linnasekretär Karin Kask. Nad tutvusid Soome omavalitsussüsteemiga, ringmajandusoru algatusega ning omavalitsuste rolliga elanikkonna kaitse korraldamisel. „Detsembris kirjutasid Uusimaa ja Harjumaa omavalitsuste liitude juhid alla koostöömemorandumi, saime nüüd selle piirkonnaga tutvuda ja teha koostööga algust,“ lausus HOLi tegevdirektor Andre Sepp. Anija vallavanem Riivo Noor kiitis, et Soomes nähtu oli väga huvitav. Teda üllatas, kuivõrd palju on Soomes mõeldud varjumisvõimalustele kriisiolukordades: „Meie oleme soomlastega võrreldes selles osas alles lapsekingades. Seal on maa-aluseid varjumiskohti palju ning need ei seisa tühjana, vaid on igapäevaselt kasutuses spordisaalide ja -väljakute ning vaba aja veetmise kohtadena.“