Vas­tab Kol­ga koo­li di­rek­tor TÕ­NU VALD­MA:

„Kol­ga koo­li­ma­ja ehi­tas Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoos 1986. aas­tal ja on sel­lest ajast pü­si­nud suu­re­ma­te in­ves­tee­rin­gu­te­ta, hoo­ne­ga seo­tud ma­hu­ka­mad re­no­vee­ri­mis­tööd on ol­nud ka­tu­se­va­he­tus, elekt­ri­süs­tee­mi ja joo­gi­vee to­rus­ti­ku va­he­tus, sa­mu­ti köö­gi­ re­mont. Ki­ro­vi kol­hoos ehi­tas ma­ja üli­kii­res­ti, ei os­ka öel­da, kui hea või kehv oli ehi­tusk­va­li­teet, aga nüüd ole­me jõud­nud olu­kor­da, kus ma­ja on ha­ka­nud va­ju­ma, te­ki­ta­nud hoo­ne sein­tes­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­des­se pra­gu­sid. Ma­ja po­le oht­lik, koolitun­de saab pi­da­da. Kuid tõ­si, re­mont on va­ja te­ha ja sel­leks tu­leb lei­da ra­ha. Fas­saad va­jab re­mon­ti ja sa­mu­ti pal­jud si­se­ruu­mid. Üks olu­li­ne prob­leem on, et rääs­ta­veed lõ­hu­vad vun­da­men­ti, uhu­vad pin­nast, mis on­gi vii­nud tõe­näo­li­selt ma­ja va­ju­mi­se­ni.

Kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon pi­das ap­ril­li lõ­pus Kol­ga koo­li­ma­jas väl­ja­sõi­duis­tun­gi, oli muu­de aru­te­lu­tee­ma­de seas jut­tu ka meie koo­li­hoo­ne re­mon­di­va­ja­du­sest. Te­gi­me ko­mis­jo­ni liik­me­te­ga koo­li­ma­jas ring­käi­gu, tut­vus­ta­sin olu­kor­da. Kui oli­me kool­ma­ja­le tii­ru pea­le tei­nud, siis tõ­de­ti, et hoo­ne re­mont va­jab ra­has­ta­mist, aga prae­gu on foo­kus Kuu­sa­lu kesk­koo­lil, mis on val­laee­lar­ve prio­ri­teet. Sa­mas rää­ki­si­me ka sel­lest, et Kol­ga koo­li­ma­ja sei­su­kor­ra väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks tu­leks tel­li­da ehi­tu­seks­per­tiis. Eks­pert an­naks hin­nan­gu ja teeks et­te­pa­ne­kud, mil­lis­te töö­de ja mis­su­gus­te teh­no­loo­gia­te­ga kind­lus­ta­da vun­da­ment, et va­ju­mi­ne pea­ta­da.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas märt­si­kuu is­tun­gil Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va, mil­les on val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te in­ves­tee­rin­gu­va­ja­dus­te ta­bel. Ka Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas sel­lest, et käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­ri hin­da­de jär­gi on ta­be­lis Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks 10 mil­jo­nit eu­rot, Kol­ga koo­li fas­saa­di re­mon­diks ja soo­jus­ta­mi­seks oleks va­ja vä­he­malt mil­jon eu­rot, teis­te­le ha­ri­du­s-a­su­tus­te­le kok­ku li­gi kolm mil­jo­nit. Need on suu­red sum­mad, ot­si­tak­se ra­has­ta­mi­se või­ma­lu­si.

Prae­gu on meil Kol­ga koo­lis 152 õpi­last. Sü­gi­sel alus­tab koo­li­teed pä­ris suur 1. klass, tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­tab suh­te­li­selt väi­ke 9. klass, see­ga on tu­le­val õp­peaas­tal õpi­la­si eel­da­ta­valt vei­di roh­kem. Ju­ba aas­taid on me koo­li õpi­las­te arv ol­nud 150-160. Koo­li­ma­ja on­gi ehi­ta­tud õpi­las­te sel­list ar­vu sil­mas pi­da­des.“