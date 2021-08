Arupärimisest Kuusalu volikogu aseesimehele

Kuusalu vallavolikogu 11. augusti päevakorras oli volikogu aseesimehe Sulev Valdmaa vastamine volikogu liikme arupärimisele. Margus Soom esitas 16. juuni istungil viie küsimusega arupärimise. Ta soovis teada, miks puuduvad siiani valla juhtimise alusdokumendid, miks puudub volikogul tahe teha suuremat koostööd Loksa linnaga, miks ei käitunud volikogu juhtkond Covidi kõrgperioodil vastutustundlikult ega kutsunud istungeid kokku internetikeskkondade vahendusel, palus hinnangut endise vallavanema Monika Salu juhtimisstiili kohta ning mida teha paremini volikogu revisjonikomisjoni töö korraldamisel. Sulev Valdmaa vastas, et Margus Soomi esitatu ei vasta arupärimisele vormilt ega sisult, samuti on esitaja ja volikogu kantselei selle edastamisel eiranud valla põhimäärust. Sulev Valdmaa kommenteeris, et vastas 2020. aastal Ühise Kodu ja keskerakonna koostööpakkumisele peamiselt seetõttu, et umbusaldada volikogu esimees Margus Soomi ning tagada volikogu normaalne töö. See on tema kinnitusel realiseerunud. Mõnele esitatud küsimustest peab Sulev Valdamaa hinnangul vastama volikogu, mõni puudutas aega, mil ta polnud volikogu aseesimees. „Kui küsida, tuleks arupärimine esitada nagu kord ja kohus, esitada asjassepuutuvaid küsimusi,“ märkis ta.