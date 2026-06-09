Arukülas olid 22. ja 23. mail Eesti kaheksa waldorfkooli 5. klassi õpilaste olümpiamängud, kus võisteldi Vana-Kreekast pärit traditsioonilistel olümpiaaladel: ketteheide, paigalt kaugushüpe, kaarikujooks, maadlus, odavise ja maratonijooks Aruküla staadionilt mõisaparki.
Koos Aruküla Vaba Waldorfkooli õpilastega võistlesid Keila, Pärnu, Võru, Tartu, Rakvere, Tallinna ja Rosma waldorfkoolide 5. klassi noored, kokku 117 võistlejat. Vana-Kreeka linnade nimesid kandnud võistkondadesse loositi õpilased erinevatest koolidest. Esimese päeva õhtul toimus õpilaste temaatiliste etteastetega Kreeka õhtu.
Olümpiamängud kuuluvad waldorfkoolide õppekavasse, et 5. klassi õpilastel kinnistada Kreeka ajaloo kohta õpitut, selgitas Aruküla Vaba Waldorfkooli turundus- ja projektijuht Liina Joonas-Teder. Viiendas klassis õpitakse Vana-Kreekaga seonduvat nii ajalootundides kui ka eesti keele, muusikaõpetuse, kunstiõpetuse ja liikumistundides.
Koos Aruküla waldorfkooli õpetajatega aitasid olümpiamänge läbi viia lapsevanemad. Järgmisel kevadel toimuvad sarnased olümpiamängud Rakvere Waldorfkoolis.