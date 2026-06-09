Aru­kü­las olid 22. ja 23. mail Ees­ti ka­hek­sa wal­dorf­koo­li 5. klas­si õpi­las­te olüm­pia­män­gud, kus võis­tel­di Va­na-Kree­kast pä­rit tra­dit­sioo­ni­lis­tel olüm­piaa­la­del: ket­te­hei­de, pai­galt kau­gus­hü­pe, kaa­ri­ku­jooks, maad­lus, oda­vi­se ja ma­ra­to­ni­jooks Aru­kü­la staa­dio­nilt mõi­sa­par­ki.

Koos Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li õpi­las­te­ga võist­le­sid Kei­la, Pär­nu, Võ­ru, Tar­tu, Rak­ve­re, Tal­lin­na ja Ros­ma wal­dorf­koo­li­de 5. klas­si noo­red, kok­ku 117 võist­le­jat. Va­na-Kree­ka lin­na­de ni­me­sid kand­nud võist­kon­da­des­se loo­si­ti õpi­la­sed eri­ne­va­test koo­li­dest. Esi­me­se päe­va õh­tul toi­mus õpi­las­te te­maa­ti­lis­te et­teas­te­te­ga Kree­ka õh­tu.

Olüm­pia­män­gud kuu­lu­vad wal­dorfkoo­li­de õp­pe­ka­vas­se, et 5. klas­si õpi­las­tel kin­nis­ta­da Kree­ka aja­loo koh­ta õpi­tut, sel­gi­tas Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li tu­run­dus- ja pro­jek­ti­juht Lii­na Joo­nas-Te­der. Viien­das klas­sis õpi­tak­se Va­na-Kree­ka­ga seon­du­vat nii aja­loo­tun­di­des kui ka ees­ti kee­le, muu­si­ka­õ­pe­tu­se, kuns­tiõ­pe­tu­se ja lii­ku­mis­tun­di­des.

Koos Aru­kü­la wal­dorf­koo­li õpe­ta­ja­te­ga ai­ta­sid olüm­pia­män­ge lä­bi viia lap­se­va­ne­mad. Järg­mi­sel ke­va­del toi­mu­vad sar­na­sed olüm­pia­män­gud Rak­ve­re Wal­dorf­koo­lis.