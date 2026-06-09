Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud nädalal toimunud istungil Kiiu jäätmejaama projekteerija ja ehitaja leidmiseks korraldatud kordushanke võitjaks Triami OÜ, Kuusalu Veod OÜ ja Spetsiaalne OÜ ühispakkumuse, mis oli kõige soodsam – projekteerimise ja ehitamise eest küsitakse 674 821 eurot ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 836 778 eurot. Kokku esitati kuus pakkumust, millest kõige kallim oli ilma käibemaksuta üle 950 000 euro. Kuusalu vald saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt uue jäätmejaama ehitamiseks toetust 713 315,46 eurot, vallal tuleb lisada 20protsendiline omaosalus, abikõlbulike kulude kogumaksumuseks oli arvestatud 891 644,32 eurot. Uus jäätmejaam ehitatakse Kiiu endise biopuhasti territooriumile. Kiiu praegune jäätmejaam avati 2009. aastal Tamme kinnistul, mis on eraomandis ega vasta enam vajadustele.