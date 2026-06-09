Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil Kiiu jäät­me­jaa­ma pro­jek­tee­ri­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kor­dus­han­ke võit­jaks Tria­mi OÜ, Kuu­sa­lu Veod OÜ ja Spet­siaal­ne OÜ ühis­pak­ku­mu­se, mis oli kõi­ge sood­sam – pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se eest kü­si­tak­se 674 821 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 836 778 eu­rot. Kok­ku esi­ta­ti kuus pak­ku­must, mil­lest kõi­ge kal­lim oli il­ma käi­be­mak­su­ta üle 950 000 eu­ro. Kuu­sa­lu vald saab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt uue jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­seks toe­tust 713 315,46 eu­rot, val­lal tu­leb li­sa­da 20prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus, abi­kõl­bu­li­ke ku­lu­de ko­gu­mak­su­mu­seks oli ar­ves­ta­tud 891 644,32 eu­rot. Uus jäät­me­jaam ehi­ta­tak­se Kiiu en­di­se bio­pu­has­ti ter­ri­too­riu­mi­le. Kiiu prae­gu­ne jäät­me­jaam ava­ti 2009. aas­tal Tam­me kin­nis­tul, mis on erao­man­dis ega vas­ta enam vajadustele.