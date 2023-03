Aru­kü­la põ­hi­koo­li 14 pa­ri­mat joo­nis­ta­jat, kes osa­le­sid sü­gi­sel An­ne Een­pa­lu üles­kut­ses ning te­gid kuns­ti­töid tee­mal „Ees­ti pii­ri­val­ve 100“, käisid pree­miaks po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti pea­ma­jas Tal­lin­nas. „Meid võt­tis vas­tu pea­di­rek­tor El­mar Va­her. Sai­me ük­si­kas­ja­li­ku üle­vaa­te polit­sei­ni­ke iga­päe­va­töö­dest ja töö­va­hen­di­test. Lap­sed said an­da nä­pu­jäl­gi, proo­vi­da kuu­li­ves­te, end kri­mi­na­lis­tiks riie­ta­da ja nä­ha, kui­das te­hak­se nar­ko- ja al­ko­ho­li­tes­te. Täius­li­ku teh­ni­li­se va­rus­tu­se ta­ga on suur vas­tu­tus, os­ku­sed ja koos­töö ela­ni­ke tur­va­tun­de ta­ga­mi­sel,“ sõ­nas An­ne Een­pa­lu. Aru­kü­la las­te pii­ri­val­ve­tee­ma­li­si pil­te eks­po­nee­ri­ti 1. no­vemb­ril rii­gi­ko­gu koh­vi­kus, siis olid näi­tu­sel oma koo­lis, prae­gu on po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti pea­ma­ja au­ko­ri­do­ri sein­tel.