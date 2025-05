MTÜ Aren­dus­ko­da kor­ral­das oma te­ge­vus­piir­kon­nas, mis hõl­mab Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­da ning Lok­sa lin­na, tä­na­vu märt­sis taot­lus­voo­ru kol­mes meet­mes. Kok­ku oli ja­ga­da 526 577,35 eu­rot, kuid ja­ga­ti 412 799,21 eu­rot. Sel­lest saa­vad Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud taot­le­jad kok­ku 51 267,71 eu­rot ja Lok­sa lin­nast esi­ta­tud pro­jek­tid 59 996,69 eu­rot.

Taot­lu­si hin­da­sid hin­da­mis­ko­mis­jo­nid, kel­le an­tud hin­de­punk­ti­de kesk­mis­te tu­le­mus­te jär­gi sea­ti pro­jek­tid meet­me­te kau­pa pa­re­mus­jär­jes­tus­se.

Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­se meet­mest oli ja­ga­da 300 000 eu­rot. Toe­tu­si ja­gus kõi­gi­le 11 taot­le­ja­le, kes saa­vad kok­ku 214 905,65 eu­rot. Et­te­võ­te­te omao­sa­lus on 50 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus saab sel­lest meet­mest Lee­si poe kuu­ri re­no­vee­ri­mi­seks 11 630 eu­rot.

Meet­me hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Rii­na Ah­ven, Lok­sa lin­nast Õn­ne­la Ted­re­kin, Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no, Hal­ja­la val­last An­ne­li Ki­vi­saar, Kad­ri­na val­last Ma­ris Muu­si­kus, Ta­pa val­last Val­do Hel­me­laid.

Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus­te meet­mes läks ja­ga­mi­se­le 137 783,82 eu­rot. Ko­gu­kon­da­de omao­sa­lus on 20 prot­sen­ti. Toe­tust said 9 taot­lust, toe­tu­se­ta jää­nud 5 pro­jek­ti olid hin­da­mis­tu­le­mu­selt pin­ge­reas vii­ma­sed ning toe­tust nei­le ei ja­gu­nud.

MTÜd Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing toe­ta­tak­se 3928,72 eu­ro­ga droo­ni­või­me­ku­se loo­mi­seks ko­gu­kon­na­le.

MTÜ Kol­ga Sport saab 11 913,35 eu­rot pro­jek­ti­le „Tal­vel ui­sud al­la!“.

Pen­sio­nä­ri­de ühen­du­s Lok­sa Kom­pass saab 29 996,99 eu­rot Lok­sa bus­si­jaa­ma tei­sel kor­ru­sel asu­va­te ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks.

Lok­sal te­gut­se­va­le MTÜ-le Ran­na­män­nid an­tav toe­tus on 29 999,07 eu­rot ruu­mi­de re­mon­diks Lok­sa lin­na­va­lit­su­se hoo­ne ta­ga asu­vas ma­jas.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­last Tii­na Viir­na, Aren­dus­ko­ja esin­da­jad Ele Tern ja Rii­na Ah­ven, An­ne­li Ki­vi­saar ja Ene Loo Hal­ja­la val­last, Kai­sa Lin­no Kuusalu vallast.

Meet­mes „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ oli toe­tus­teks 88 793, 53 eu­rot. Toe­tust said kõik 8 taot­le­jat, toe­tus­te ko­gu­sum­ma on 60 123,92 eu­rot. Ko­gu­kon­da­de omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka pro­jek­ti „Ak­tiiv­ne ja te­gus Kuu­sa­lu mees­koor“ toe­ta­tak­se 6800,06 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu mees­koor sõi­dab sep­temb­ris Kree­kas­se Pa­ra­lia lin­na rah­vus­va­he­li­se­le koo­ri­fes­ti­va­li­le. Sõi­du kor­ral­dab ja sel­lest teeb vi­deo­fil­mi Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka.

Kuu­sa­lu val­las asu­ta­tud MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing toe­tus on 9990,39 eu­rot, et el­lu viia La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na sääst­va aren­gu st­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­va aas­ta­tel 2025-2027. Ka­vas on kor­ral­da­da tu­ris­mi­laa­tu ja -foo­ru­meid.

MTÜ Ida-Har­ju­maa In­va­ühin­gu pro­jek­ti „Ak­tiiv­ne ja te­gus Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing“ toe­ta­tak­se 7005,19 eu­ro­ga di­gi­pä­de­vu­se tõst­mi­seks ea­ka­tel ja puue­te­ga ini­mes­tel.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Ele Tern, Lok­salt Õn­ne­la Ted­re­kin ja Ka­rin Il­ves, Ene Loo Haljala, Ar­tur Raud­na Ta­pa ning Ma­ris Muu­si­kus Kadrina val­last.

MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et ju­ha­tu­se kin­ni­ta­tud hin­da­mis­tu­le­mu­sed saa­de­ti ap­ril­li kes­kel PRIAs­se kont­rol­li, PRIA me­net­le­ja­tel on ae­ga 70 töö­päe­va ehk 3,5 kuud kont­rol­li­mi­seks ja ot­su­se te­ge­mi­seks. Arenduskoja toe­tu­se saa­nud pro­jek­ti­dest po­le PRIAs se­ni üh­te­gi me­net­le­ma ha­ka­tud, on ana­lüü­si oo­tel.

„Et­te­võ­te­te in­ves­tee­rin­gu­te meet­mes jäi üle li­gi 100 000 eu­rot, ko­gu­kon­na­te­ge­vus­te toe­tu­si ja­ga­ma­ta li­gi 20 000 eu­rot, sa­mas ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­meet­mes­se esi­ta­tud taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli poo­le suu­rem, kui oli ra­ha ja­ga­da. Sü­gi­sel pa­neb Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus kok­ku ee­lar­ve 2026. aas­taks ning ilm­selt tu­leb aru­ta­da, kas suu­ren­da­da ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­me toe­tus­sum­mat,“ li­sas ta.