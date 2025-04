Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas 27. märt­sil pea­ta­da Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­va­era­kon­na ni­me­kir­jas val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Lau­ri Pa­ju­se vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na, sest ta on puu­du­nud vo­li­ko­gu is­tun­gi­telt viie jär­jes­ti­ku­se kuu jook­sul. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni pro­to­kol­lis mär­gi­tak­se, et kui­gi veeb­rua­ri al­gu­ses ole­vat ta kin­ni­ta­nud, et soo­vib kind­las­ti vo­li­ko­gus jät­ka­ta ning lu­bas ala­tes märt­sist osa­le­da, märt­si­kuu is­tun­gil Lau­ri Pa­jus ei osa­le­nud. Vas­ta­valt sea­du­se­le pea­tab va­li­mis­ko­mis­jon vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed, kui ta on puu­du­nud is­tun­gi­telt jär­jest kol­mel kuul. Lau­ri Pa­ju­se ase­mel mää­ra­ti vo­li­ko­gu uueks liik­meks EK­RE ni­me­kir­jast Kai­re Par­ve.