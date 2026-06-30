Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 22. juu­nil ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi 2026. aas­ta toe­tus­te jao­ta­mi­se. Tä­na­vu ra­has­ta­tak­se pin­ge­rea alu­sel 7 pro­jek­ti. Neist 6 taot­lust ra­has­ta­tak­se kü­si­tud ma­hus ja üht toe­ta­tak­se osa­li­selt, sest ra­ha roh­kem ei ja­gu­nud. Ani­ja val­la ee­lar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lus­te ra­hul­da­mi­seks 20 000 eu­rot, sa­ma pal­ju eral­da­ti ka rii­gieel­ar­vest.

Kok­ku esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 21 taot­lust. Esi­ta­tud pro­jek­ti­de ko­gu­mak­su­mus oli 164 908,37 eu­rot, sel­lest taot­le­ti 106 966,22 eu­rot, taot­le­ja­te omao­sa­lu­se­na ka­van­da­ti kok­ku 57 942,05 eu­rot. Toe­ta­tud pro­jek­ti­de ko­gu­mak­su­mus on 64 023,87, sel­lest toe­tust an­tak­se 40 000 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 24 023,87 eu­rot.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak üt­les, et 8 taot­le­jat jäid toe­tu­se­ta, sest ra­ha ei jät­ku­nud, kuid mõ­ned taot­lu­sed ei saa­nud ka hin­da­mis­ko­mis­jo­ni po­si­tiiv­set hin­nan­gut.

„Kui näi­teks ma­ja­pi­da­mi­ses elab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel vaid üks ini­me­ne, oleks toe­tus ühe ka­su­saa­ja koh­ta tul­nud vä­ga kõr­ge,“ sõ­nas ta.

Mõ­ne taot­le­ja pu­hul lei­dis ko­mis­jon, et la­hen­da­mist va­jav kit­sas­koht po­le nii te­rav kui mõ­nel tei­sel leib­kon­nal ja see­tõt­tu sai taot­lus in­ves­tee­rin­gu va­ja­lik­ku­se ning te­ge­vus­te ja ku­lu­de põh­jen­da­tu­se eest ma­da­la­ma hin­de. Üks taot­lus ei vas­ta­nud ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi kri­tee­riu­mi­te­le, sest kin­nis­tul puu­dus ehi­tis­re­gist­ri ko­ha­selt ela­mu ning ela­mu ehi­ta­mi­seks ei ole väl­jas­ta­tud ka ehi­tus­lu­ba.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list lau­sus, et hin­da­mis­ko­mis­jon käis en­ne ot­su­se te­ge­mist ko­ha­peal paik­vaat­lu­si te­ge­mas, kuid mit­te kõi­gi taot­le­ja­te juu­res: „Neist mõ­ned on toe­tust taot­le­nud ka eel­mis­tel aas­ta­tel ja kui oli­me nen­de juu­res va­rem käi­nud, siis nüüd enam uues­ti ei läi­nud.“

Val­la­va­lit­su­se hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid li­saks Eve­lin Kol­ba­ku­le veel abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu ning fi­nants­juht And­ra Aus.

Neil, kes saa­vad toe­tust, tu­leb en­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le ehi­tus­tea­tis koos ehi­tusp­ro­jek­ti­ga. Toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mi­seks on ala­tes val­la­va­lit­su­se ot­su­sest ae­ga 4 kuud ehk 23. ok­toob­ri­ni, tööd pea­vad ole­ma val­mis järg­mi­se aas­ta ok­toob­ri lõ­puks.

Ai­vo Vir­ma saab Lü­ka­ti kü­las uue vee­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks toe­tust 4800 eu­rot, kui oma­fi­nant­see­ring on vä­he­malt 2478,8 eu­rot.

Teet Rik­ko pro­jek­ti Paa­si­ku kü­las ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se ku­ni 4901,72 eu­ro­ga tin­gi­mu­sel, et oma­fi­nant­see­ring on 2414,28 eu­rot.

Alek­sand­re Li­pets­ki saab Üle­jõe kü­las puur­kae­vu ja joo­gi­vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks ku­ni 4282,1 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 2109,1 eu­rot.

Rei­le Jaan­so­ni pro­jek­ti Lü­ka­ti kü­las bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se ku­ni 6027,45 eu­ro­ga, kui oma­fi­nant­see­ring on 2968,75 eu­rot.

Ai­var Nõm­me­la saab Pik­va kü­las pu­has­ti te­ge­mi­seks 5940,22 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 2925,78 eu­rot.

Mee­lis Mäs­si pro­jek­ti Pa­ri­la kü­las koos imb­tun­ne­li­ga bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se mak­si­maal­selt 3520,98 eu­ro­ga, kui oma­fi­nant­see­rin­gu­na ta­ga­tak­se 3520,98 eu­rot.

An­do Han­nu­se pro­jek­ti juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks Kau­nis­saa­re kü­las toe­ta­tak­se ku­ni 6500 eu­ro­ga, kui oma­fi­nant­see­ring on 3759,71 eu­rot.

Osa­li­se toe­tu­se saab Ric­hard Laa­ne­mets Sood­la kü­las bio­loo­gi­li­se oma­pu­has­ti ra­ja­mi­seks. Toe­tust an­tak­se 4027,53 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 3846,47 eu­rot.