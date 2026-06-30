Anija vallavalitsus kinnitas 22. juunil hajaasustuse programmi 2026. aasta toetuste jaotamise. Tänavu rahastatakse pingerea alusel 7 projekti. Neist 6 taotlust rahastatakse küsitud mahus ja üht toetatakse osaliselt, sest raha rohkem ei jagunud. Anija valla eelarves on hajaasustuse programmi taotluste rahuldamiseks 20 000 eurot, sama palju eraldati ka riigieelarvest.
Kokku esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 21 taotlust. Esitatud projektide kogumaksumus oli 164 908,37 eurot, sellest taotleti 106 966,22 eurot, taotlejate omaosalusena kavandati kokku 57 942,05 eurot. Toetatud projektide kogumaksumus on 64 023,87, sellest toetust antakse 40 000 eurot, nõutav omaosalus on 24 023,87 eurot.
Valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak ütles, et 8 taotlejat jäid toetuseta, sest raha ei jätkunud, kuid mõned taotlused ei saanud ka hindamiskomisjoni positiivset hinnangut.
„Kui näiteks majapidamises elab rahvastikuregistri andmetel vaid üks inimene, oleks toetus ühe kasusaaja kohta tulnud väga kõrge,“ sõnas ta.
Mõne taotleja puhul leidis komisjon, et lahendamist vajav kitsaskoht pole nii terav kui mõnel teisel leibkonnal ja seetõttu sai taotlus investeeringu vajalikkuse ning tegevuste ja kulude põhjendatuse eest madalama hinde. Üks taotlus ei vastanud hajaasustuse programmi kriteeriumitele, sest kinnistul puudus ehitisregistri kohaselt elamu ning elamu ehitamiseks ei ole väljastatud ka ehitusluba.
Keskkonnaspetsialist lausus, et hindamiskomisjon käis enne otsuse tegemist kohapeal paikvaatlusi tegemas, kuid mitte kõigi taotlejate juures: „Neist mõned on toetust taotlenud ka eelmistel aastatel ja kui olime nende juures varem käinud, siis nüüd enam uuesti ei läinud.“
Vallavalitsuse hindamiskomisjoni kuulusid lisaks Evelin Kolbakule veel abivallavanem Priit Vabamäe, maa- ja teespetsialist Mait Paasik, arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu ning finantsjuht Andra Aus.
Neil, kes saavad toetust, tuleb enne toetuslepingu sõlmimist esitada vallavalitsusele ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Toetuslepingu sõlmimiseks on alates vallavalitsuse otsusest aega 4 kuud ehk 23. oktoobrini, tööd peavad olema valmis järgmise aasta oktoobri lõpuks.
Aivo Virma saab Lükati külas uue veesüsteemi rajamiseks toetust 4800 eurot, kui omafinantseering on vähemalt 2478,8 eurot.
Teet Rikko projekti Paasiku külas kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks toetatakse kuni 4901,72 euroga tingimusel, et omafinantseering on 2414,28 eurot.
Aleksandre Lipetski saab Ülejõe külas puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks kuni 4282,1 eurot, omaosalus peab olema 2109,1 eurot.
Reile Jaansoni projekti Lükati külas biopuhasti rajamiseks toetatakse kuni 6027,45 euroga, kui omafinantseering on 2968,75 eurot.
Aivar Nõmmela saab Pikva külas puhasti tegemiseks 5940,22 eurot, nõutav omaosalus on 2925,78 eurot.
Meelis Mässi projekti Parila külas koos imbtunneliga biopuhasti rajamiseks toetatakse maksimaalselt 3520,98 euroga, kui omafinantseeringuna tagatakse 3520,98 eurot.
Ando Hannuse projekti juurdepääsutee rajamiseks Kaunissaare külas toetatakse kuni 6500 euroga, kui omafinantseering on 3759,71 eurot.
Osalise toetuse saab Richard Laanemets Soodla külas bioloogilise omapuhasti rajamiseks. Toetust antakse 4027,53 eurot, omafinantseering peab olema 3846,47 eurot.