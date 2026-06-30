Isa­maa era­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na üld­koo­so­lek va­lis 10. juu­nil uue kol­me­liik­me­li­se ju­ha­tu­se, ku­hu kuu­lu­vad Knut Tamm, Ja­nek Nel­son ja Jan­no Laen­de. Ju­ha­tu­se liik­me­test va­li­ti osa­kon­na uueks esi­me­heks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Knut Tamm Ka­sis­pealt. Osa­kon­na ju­ha­tu­se lii­ge Jan­no Laen­de tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ju­ha­tu­se üks olu­li­ne ees­märk on taa­sü­hen­da­da Kuu­sa­lu val­las Isa­maa liik­mes­kond – pa­ran­da­da aas­ta­te­ga tek­ki­nud mõ­ra­sid, tuua Isa­maa ini­me­sed taas kok­ku ning ku­jun­da­da maail­ma­vaa­te­li­selt lä­he­das­test ko­gu­kon­da­dest ja ini­mes­test tu­gev ning üht­ne mees­kond. Soov on saa­da era­kon­na ini­mes­test mõ­ju­kas jõud ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel. Isa­maa Kuu­sa­lu osa­kon­nas on prae­gu liik­meid 40. Era­kon­na va­li­mis­ni­me­kir­jast va­li­ti vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se Knut Tamm, Su­lev Vald­maa ja Al­lan Lai­ne. Isa­maa on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis.