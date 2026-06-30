Isamaa erakonna Kuusalu osakonna üldkoosolek valis 10. juunil uue kolmeliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Knut Tamm, Janek Nelson ja Janno Laende. Juhatuse liikmetest valiti osakonna uueks esimeheks Kuusalu vallavolikogu liige Knut Tamm Kasispealt. Osakonna juhatuse liige Janno Laende teatas Sõnumitoojale, et juhatuse üks oluline eesmärk on taasühendada Kuusalu vallas Isamaa liikmeskond – parandada aastatega tekkinud mõrasid, tuua Isamaa inimesed taas kokku ning kujundada maailmavaateliselt lähedastest kogukondadest ja inimestest tugev ning ühtne meeskond. Soov on saada erakonna inimestest mõjukas jõud kohaliku elu edendamisel. Isamaa Kuusalu osakonnas on praegu liikmeid 40. Erakonna valimisnimekirjast valiti viimastel kohalikel valimistel Kuusalu vallavolikogusse Knut Tamm, Sulev Valdmaa ja Allan Laine. Isamaa on Kuusalu vallavolikogus opositsioonis.