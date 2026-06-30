Raasiku vallavalitsuse korraldusega muudeti alates 1. juulist teenustasusid Arukülas asuvas valla jäätmejaamas.
Hinnatõusu taotles jäätmejaama operaator AS Eesti Keskkonnateenused. Taotlust põhjendati keskkonnatasude seaduse muudatustega, mille kohaselt rakenduvad alates 1. juulist jäätmete energiakasutuse ja jäätmete kõrvaldamise uued saastetasumäärad.
„Seaduseandja rakendab saatetasu põhimõttel, et selle kulu kannab täies ulatuses jäätmete tekitaja ehk edaspidi oleks motivatsioon jäätmeid vähem tekitada või suunata jäätmed senisest enam ringlusesse. Jäätmejaama operaator ja käitlusettevõtted ei pea saastetasu kulu ise kandma,“ põhjendas Eesti Keskkonnateenused taotluses.
Valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann selgitas, et hinnamuudatus ei puuduta kõiki jäätmeliike, vaid üksnes neid, mille käitlemiskulud on riikliku saastetasu tõusu tõttu suurenenud.
„Raasiku valla jäätmejaamas tõusevad juulist rõivaste-tekstiili, suurjäätmete, märgistamata plastide, ehitus- ja lammutussegaprahi ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vastuvõtuhinnad. 17. jaanuaril jõustus jäätmeseaduse ning sellega seotud seaduste muudatus, mille tulemusena suurenes alates 1. juulist jäätmete ladestamise saastetasu 60 euro võrra tonni kohta. Lisaks rakendub esmakordselt ka jäätmete põletamisele 60 euro suurune saastetasu tonni kohta. Varem põletamisele sellist tasu ei lisandunud,“ rääkis keskkonnaspetsialist.
Ta lisas, kuna riikliku regulatsiooni muudatused suurendavad märkimisväärselt jäätmete käitlemise kulusid, taotles AS Eesti Keskkonnateenused jäätmejaama hinnakirja muutmist: „Hinnad tõusevad üksnes nende jäätmeliikide puhul, mille käitlemist mõjutab uus saastetasu, ning hinnamuudatus kajastab ainult selle kulukomponendi kasvu.“
Eesti Keskonnateenuste kalkuleeritud uues hinnakirjas on ettevõtte kinnitusel arvestatud üksnes käitluskulude kasv saastetasu võrra Iru põletustehases või ladestamisel prügilas.
Rõivaste-tekstiili jäätmejaama vastuvõtmine maksab Aruküla jäätmejaamas Raasiku valla elanikele nüüd 10,40 eurot kilogramm, seni maksis 10,33 eurot. Suurjäätmeid saavad oma valla elanikud alates 1. juulist ära anda 25,79 eurot/kuupmeeter, senine hind oli 12,40 eurot, ning ehitus-lammutussegaprahi äraandmine maksab nüüd 33,05 eurot/kuupmeeter, seni maksis 20,67 eurot. Märgistamata plaste ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid said vallakodanikud seni ära anda tasuta, nüüd tuleb nende eest tasuda vastavalt 7,44 ja 2,33 eurot kuupmeetri eest. Mujale sissekirjutatud inimestele on jäätmejaama teenustasud kallimad.