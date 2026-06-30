Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga muu­de­ti ala­tes 1. juu­list tee­nus­ta­su­sid Aru­kü­las asu­vas val­la jäät­me­jaa­mas.

Hin­na­tõu­su taot­les jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Taot­lust põh­jen­da­ti kesk­kon­na­ta­su­de sea­du­se muu­da­tus­te­ga, mil­le ko­ha­selt ra­ken­du­vad ala­tes 1. juu­list jäät­me­te ener­gia­ka­su­tu­se ja jäät­me­te kõr­val­da­mi­se uued saas­te­ta­su­mää­rad.

„Sea­du­seand­ja ra­ken­dab saa­te­ta­su põ­hi­mõt­tel, et sel­le ku­lu kan­nab täies ula­tu­ses jäät­me­te te­ki­ta­ja ehk edas­pi­di oleks mo­ti­vat­sioon jäät­meid vä­hem te­ki­ta­da või suu­na­ta jäät­med se­ni­sest enam ring­lu­ses­se. Jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor ja käit­lu­set­te­võt­ted ei pea saa­ste­ta­su ku­lu ise kand­ma,“ põh­jen­das Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­ed taot­lu­ses.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann sel­gi­tas, et hin­na­muu­da­tus ei puu­du­ta kõi­ki jäät­me­lii­ke, vaid üks­nes neid, mil­le käit­le­mis­ku­lud on riik­li­ku saas­te­ta­su tõu­su tõt­tu suu­re­ne­nud.

„Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­mas tõu­se­vad juu­list rõi­vas­te-teks­tii­li, suur­jäät­me­te, mär­gis­ta­ma­ta plas­ti­de, ehi­tus- ja lam­mu­tus­se­gap­ra­hi ning bio­la­gu­ne­va­te köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te vas­tu­võ­tu­hin­nad. 17. jaa­nua­ril jõus­tus jäät­me­sea­du­se ning sel­le­ga seo­tud sea­dus­te muu­da­tus, mil­le tu­le­mu­se­na suu­re­nes ala­tes 1. juu­list jäät­me­te la­des­ta­mi­se saas­te­ta­su 60 eu­ro võr­ra ton­ni koh­ta. Li­saks ra­ken­dub es­ma­kord­selt ka jäät­me­te põ­le­ta­mi­se­le 60 eu­ro suu­ru­ne saas­te­ta­su ton­ni koh­ta. Va­rem põ­le­ta­mi­se­le sel­list ta­su ei li­san­du­nud,“ rää­kis kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Ta li­sas, ku­na riik­li­ku re­gu­lat­sioo­ni muu­da­tu­sed suu­ren­da­vad mär­ki­mis­väär­selt jäät­me­te käit­le­mi­se ku­lu­sid, taot­les AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed jäät­me­jaa­ma hin­na­kir­ja muut­mist: „Hin­nad tõu­se­vad üks­nes nen­de jäät­me­lii­ki­de pu­hul, mil­le käit­le­mist mõ­ju­tab uus saas­te­ta­su, ning hin­na­muu­da­tus ka­jas­tab ai­nult sel­le ku­lu­kom­po­nen­di kas­vu.“

Ees­ti Kes­kon­na­tee­nus­te kal­ku­lee­ri­tud uues hin­na­kir­jas on et­te­võt­te kin­ni­tu­sel ar­ves­ta­tud üks­nes käit­lus­ku­lu­de kasv saas­te­ta­su võr­ra Iru põ­le­tus­te­ha­ses või la­des­ta­mi­sel prü­gi­las.

Rõi­vas­te-teks­tii­li jäät­me­jaa­ma vas­tu­võt­mi­ne mak­sab Aru­kü­la jäät­me­jaa­mas Raa­si­ku val­la ela­ni­ke­le nüüd 10,40 eu­rot ki­log­ramm, se­ni mak­sis 10,33 eu­rot. Suur­jäät­meid saa­vad oma val­la ela­ni­kud ala­tes 1. juu­list ära an­da 25,79 eu­rot/kuup­mee­ter, se­ni­ne hind oli 12,40 eu­rot, ning ehi­tus-lam­mu­tus­se­gap­ra­hi äraand­mi­ne mak­sab nüüd 33,05 eu­rot/kuup­mee­ter, se­ni mak­sis 20,67 eu­rot. Mär­gis­ta­ma­ta plas­te ning bio­la­gu­ne­vaid köö­gi- ja söök­la­jäät­meid said val­la­ko­da­ni­kud se­ni ära an­da ta­su­ta, nüüd tu­leb nen­de eest ta­su­da vas­ta­valt 7,44 ja 2,33 eu­rot kuup­meet­ri eest. Mu­ja­le sis­se­kir­ju­ta­tud ini­mes­te­le on jäät­me­jaa­ma tee­nus­ta­sud kal­li­mad.