Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le uue ju­hi leid­mi­seks, sest se­ni­ne di­rek­tor Ma­ret Ki­vis­tu on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se. Möö­du­nud aas­ta au­gus­tist kol­me las­teaia­ma­ja ühen­da­va Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Ma­ret Ki­vis­tu sel­gi­tas, et ta­hab oma töös roh­kem va­he­tut suht­le­mist las­te­ga ning tun­dis, et las­teae­da­de ju­hi­na ei ole kon­takt las­te­ga pii­sav. Ta üt­les, et naa­seb oma eel­mi­se­le töö­le ning lä­heb sü­gi­sel taas klas­siõ­pe­ta­jaks Keh­ra güm­naa­siu­mis­se. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le uue ju­hi ot­si­mi­se kon­kurss kes­tab 26. juu­ni­ni, uus di­rek­tor peaks töö­le asu­ma au­gus­tis.