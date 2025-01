Ala­tes 2. jaa­nua­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses aren­dus­ju­hi­na Tii­na Viir­na, kes va­li­ti kon­kur­sil roh­kem kui 30 kan­di­daa­di hul­gast. Ta on pä­rit Pär­nu­maalt, kuid ela­nud vii­ma­sed 27 aas­tat Kuu­sa­lu val­las Ju­min­da pool­saa­rel. Tii­na Viir­na on õp­pi­nud Tal­lin­na ma­jan­dus­koo­lis väi­keet­te­võt­jaks ning oman­da­nud 2019. aas­tal raa­ma­tu­pi­da­ja 5. kut­se­ta­se­me. Prae­gu õpib Mõd­ri­kul Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li tee­nus­ma­jan­du­se ins­ti­tuu­dis 3. kur­su­sel äri­juh­ti­mist, spet­sia­li­see­rub fi­nants­juh­ti­mi­se­le. Tii­na Viir­na on töö­ta­nud OÜs Ar­le­po, mis pi­das Lee­si poo­di, trans­por­di­et­te­võt­tes Ve­mus ning ala­tes 2010. aas­tast ku­ni möö­du­nud aas­ta­ni OÜs Itel­la Es­to­nia esmalt raa­ma­tu­pi­da­ja, see­jä­rel tol­lia­gen­di­na. Möö­du­nud aas­tal ta koon­da­ti, sest Itel­la Es­to­nia loo­bus tol­li­tee­nus­te pak­ku­mi­sest. Ta kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se- ja sot­siaal­ko­mis­jo­ni ning ühe­kord­se­te pro­jek­ti­taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jo­ni, on ka MTÜ Aren­dus­ko­da hin­da­mis­ko­mis­jo­ni asen­dus­lii­ge. Ala­tes 1997. aas­tast on Tii­na Viir­na kor­ral­da­nud oma ko­du­kan­dis üri­tu­si, ol­nud mit­me MTÜ asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge ning kir­ju­ta­nud ra­ha­taot­lusp­ro­jek­te.