Agen­da Pub­lik Re­la­tions and­me­tel oli „Tul­nu­kas 2“ 2024. aastal in­ter­ne­tis Goog­le´i ot­sin­gup­rog­ram­mis Ees­ti üks kõi­ge po­pu­laar­se­maid märk­sõ­nu. Pal­ju ot­si­ti in­fot ka jalg­pal­li EMi ja elekt­ri bör­si­hin­na koh­ta. Kuu­sa­lu fil­mi­me­he Ras­mus Me­ri­voo Kuu­sa­lu val­las vän­da­tud män­gu­film „Tul­nu­kas 2 ehk Val­di­se ta­ga­si­tu­lek 17 osas“ li­nas­tus ki­no­des mul­lu ap­ril­lis. Režis­söör Ras­mus Me­ri­voo kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vaa­ta­jaid ko­gu­nes üle sa­ja tu­han­de: „Täp­set ar­vu ei mä­le­ta, aga see oli eel­mi­se aas­ta re­kord. Film elab nüüd oma elu, pal­ju sai käi­dud pub­li­ku­ga koh­tu­mas ning aeg-ajalt veel kut­su­tak­se, kuid olen püüd­nud sel­lest fil­mist ee­mal­du­da. Kui saa­me ko­dus re­mon­di teh­tud, hak­kan uut fil­mi kir­ju­ta­ma. Ar­va­ta on, et ka see on seo­tud Kuu­sa­lu­ga, sest ma ei os­ka elu ku­sa­gil mu­jal et­te ku­ju­ta­da. Ku­na mi­nu fil­mi­de ee­lar­ved on siis­ki suh­te­li­selt väi­ke­sed, tu­leb lood ka­van­da­da konk­reet­se­tes­se lo­kat­sioo­ni­des­se, mis on ju­ba ole­mas. Hoian ko­du­val­las sil­mad lah­ti.“