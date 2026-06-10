Anija mõisa aida teise korruse saalis avati pühapäeval, 7. juunil ligi kuuks ajaks maalinäitus valla 18 harrastuskunstniku töödega.
Teist suve Anijal avatud näituse korraldas Kehras elav kunstnik Eve Kruuse. Lisaks tema maalidele on näitusel oma töödega esindatud Ksenija Gaitšuk, Maria Markna, Erkki Artamonov, Sirje Voolmaa, Helena Hanni, Annely Pakkane, Riina Rosin Steiner, Vahur Agar, Anne Tammaru, Katrina Orusalu, Kelly Kruusmann, Oksana Tkatchenko, Egne Aavik, Jüri Sikka, Piret Gailit, Halje Piibeleht ja Sirje Saar. Suurem osa neist osalesid ühisnäitusel ka aasta tagasi, kuid on ka neid, kes varem pole oma loomingut näitusel eksponeerinud. Kokku on Anija valla kunstnikelt näitusel ligi 60 maali.
„Teemat ma ette ei andnud, palusin igaühel tuua kuni neli tööd, aga kellelegi ei lubanud, et kõik lähevad näitusele. Kui eelmisel aastal kujundasin näituse maalide teemade järgi, siis seekord on need autorite kaupa – ühe autori tööd on kõrvuti,“ rääkis Eve Kruuse.
Loe pikemalt 10. juuni Sõnumitoojast.