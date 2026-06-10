Ani­ja mõi­sa ai­da tei­se kor­ru­se saa­lis ava­ti pü­ha­päe­val, 7. juu­nil li­gi kuuks ajaks maa­li­näi­tus val­la 18 har­ras­tus­kunst­ni­ku töö­de­ga.

Teist su­ve Ani­jal ava­tud näi­tu­se kor­ral­das Keh­ras elav kunst­nik Eve Kruu­se. Li­saks te­ma maa­li­de­le on näi­tu­sel oma töö­de­ga esin­da­tud Kse­ni­ja Gai­tšuk, Ma­ria Mark­na, Erk­ki Ar­ta­mo­nov, Sir­je Vool­maa, He­le­na Han­ni, An­ne­ly Pak­ka­ne, Rii­na Ro­sin Stei­ner, Va­hur Agar, An­ne Tam­ma­ru, Kat­ri­na Oru­sa­lu, Kel­ly Kruus­mann, Ok­sa­na Tkatc­hen­ko, Eg­ne Aa­vik, Jü­ri Sik­ka, Pi­ret Gai­lit, Hal­je Pii­be­leht ja Sir­je Saar. Suu­rem osa neist osa­le­sid ühis­näi­tu­sel ka aas­ta ta­ga­si, kuid on ka neid, kes va­rem po­le oma loo­min­gut näi­tu­sel eks­po­nee­ri­nud. Kok­ku on Ani­ja val­la kunst­ni­kelt näi­tu­sel li­gi 60 maa­li.

„Tee­mat ma et­te ei and­nud, pa­lu­sin igaü­hel tuua ku­ni ne­li tööd, aga kel­le­le­gi ei lu­ba­nud, et kõik lä­he­vad näi­tu­se­le. Kui eel­mi­sel aas­tal ku­jun­da­sin näi­tu­se maa­li­de tee­ma­de jär­gi, siis see­kord on need au­to­ri­te kau­pa – ühe au­to­ri tööd on kõr­vu­ti,“ rää­kis Eve Kruu­se.

Loe pikemalt 10. juuni Sõnumitoojast.