Va­na Wak­sal, mil­le Ani­ja val­la ela­ni­kud on kaks aas­tat jär­jest hää­le­ta­nud val­la aas­ta et­te­võt­teks, on lü­hi­ke­sest te­gut­se­mi­sa­jast hoo­li­ma­ta saa­nud tun­tuks ka väl­jas­pool ko­du­val­da.

Kui pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas jaa­nua­ri lõ­pus Ani­ja val­da kü­las­tas, vii­sid võõ­rus­ta­jad ta lõu­na­ta­ma Aeg­vii­du res­to­ra­ni. Järg­mi­sel päe­val olid pea­mi­nist­ri kaas­kon­na kaks lii­get oma pe­re­de­ga Va­nas Wak­sa­lis söö­mas. Just nii või suust su­hu le­vi­va­te kii­tus­te­ga on väi­ke­se ale­vi res­to­ran en­da­le po­pu­laar­sust ko­gu­nud. Ta­su­list rek­laa­mi po­le Aeg­vii­du va­nas jaa­ma­hoo­nes vä­hem kui kaks aas­tat te­gut­se­nud res­to­ran en­da­le tei­nud. Po­le ol­nud va­ja, sest eel­ne­va bro­nee­ri­mi­se­ta on sin­na nii­gi ras­ke pää­se­da – prae­gu nä­da­las kol­mel päe­val ava­tud res­to­ra­nis pan­nak­se lau­du kin­ni ju­ba juu­li- ja au­gus­ti­kuuks.

„Kui teek­si­me rek­laa­mi, peak­si­me hak­ka­ma jaa­ma­hoo­net suu­re­maks ehi­ta­ma. Kuid se­da ei saa, sest hoo­ne on muin­sus­kait­se all,“ üt­leb res­to­ra­ni pe­re­nai­ne Pi­ret Pur­cell.

Te­ma on see, kes kü­la­li­sed Va­nas Wak­sa­lis vas­tu võ­tab. Ta 30aas­ta­se ko­ka­ko­ge­mu­se­ga abi­kaa­sa, Ii­ri­maalt pä­rit Ke­vin Pur­cell, on pe­reet­te­võt­tes kokk.

