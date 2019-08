Al­gas ko­da­ni­kual­ga­tu­se­na sün­di­nud kam­paa­nia #meie­aja­kan­ge­la­ne, mil­le ees­märk on an­da pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­te­le jõu­du ja jul­gust abi kü­si­da. Kam­paa­nia­ga soo­vi­tak­se tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last, et abi­va­ja­jaid ümb­rit­seks mõist­mi­ne ja toe­tus. Kam­paa­niat kor­ral­da­vad MTÜ Nais­te Tu­gi- ja Tea­be­kes­kus, sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ohv­ria­bi ja tu­run­du­sa­gen­tuur Ha­vas.

Mul­lu pöör­dus Ees­tis lä­hi­suh­te­vä­gi­val­la tõt­tu po­lit­seis­se 11 217 ini­mest ning re­gist­ree­ri­ti 3908 pe­re­vä­gi­val­la­ku­ri­te­gu.

Kam­paa­nia sõ­num „Abi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu” an­nab mõis­ta, et kõi­ge olu­li­sem on te­ha esi­me­ne samm ning kü­si­da abi. Kam­paa­nia foo­kus on esi­me­ses lai­nes nais­tel, sest 82 prot­sen­ti pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­test olid möö­du­nud aas­tal nai­sed.

Pe­re­vä­gi­val­la ohv­rid ja nen­de lä­he­da­sed saa­vad abi nais­te tu­gi­kes­kus­test ja sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ohv­ria­bi­töö­ta­ja­telt. Ohv­reid nõus­tab ka sel­le aas­ta al­gu­ses ava­tud ohv­ria­bi ta­su­ta krii­si­te­le­fon 116 006, mis on ava­tud öö­päe­va­ring­selt. Ini­me­sed saa­vad abi ja nõu kü­si­da ees­ti, ve­ne ja ing­li­se kee­les.

Neid, kes ei soo­vi või ei saa he­lis­ta­da, ai­da­tak­se öö­päe­va­ring­selt ja kol­mes kee­les ka vee­bi­vest­lu­se kau­du aad­res­sil www.pa­lu­na­bi.ee.

