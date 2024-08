Kose en­di­ne val­la­va­nem ja hil­ju­ti­ne val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mer­le Pus­sak töö­tab ala­tes 10. juu­nist Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja­na. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põ­hi­tõu­ke ju­ha­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil kan­di­dee­ri­mi­seks an­dis Ko­se val­las toi­mu­nud või­mu­va­he­tus: „Töö vo­li­ko­gu esi­me­he­na lõp­pes, Ko­se val­la­vo­li­ko­gu lii­ge olen eda­si. Töö hool­de­ko­dus on mind hu­vi­ta­nud ja ini­mes­te ai­ta­mi­ne on ol­nud sü­da­me­lä­he­da­ne ju­ba pi­kalt. Val­la­ju­hi­na meel­di­sid mul­le vä­ga ea­ka­te peod ja koh­tu­mi­sed ea­ka­te­ga, need on ol­nud kõik lii­gu­ta­valt arm­sad ja rõõm­sa­mad, nad on vä­ga tä­nu­lik pub­lik.“ En­ne töö­le asu­mist oli Mer­le Pus­sak kolm päe­va Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja kt töö­va­ri ja osa­les Sü­da­me­ko­du­de juh­ti­de koh­tu­mi­sel mai lõ­pus Rak­ve­res. Sü­da­me­ko­du ju­hi ame­tis­se asu­mi­se ajast on te­ma sõ­nul ol­nud kii­red töö­päe­vad. Al­ga­mas on C-kor­pu­se re­mont, te­ge­le­da tu­leb iga­päe­va­selt töö­jõu­puu­du­se­ga ning prae­gu te­ge­leb hool­de­ko­du klien­ti­de jär­je­kor­ra­ga, kont­rol­lib üle, kas ja mil­lal Valk­la Sü­da­me­ko­dus­se koh­ta soo­vi­tak­se. Klien­te on A- ja B-kor­pu­ses prae­gu kok­ku 135. Hool­de­ko­dus on veel mõ­ned va­bad ko­had, osad ko­had on ju­ba bro­nee­ri­tud. Kui kol­mas osa saab re­mon­di­tud, tu­leb juur­de um­bes 60 koh­ta. Klien­te on üle Ees­ti, sest ea­ka­te lap­sed ja lä­he­da­sed ela­vad Põh­ja-Ees­tis.