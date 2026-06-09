Kuusalu vallavalitsus kinnitas segaolmejäätmete vedamise uue teenushinna alates 1. juulist – 15,63 eurot kuupmeetri kohta käibemaksuta, käibemaksuga 19,38 eurot kuupmeetri kohta. Köögi- ja sööklajäätmete äravedu on endiselt tasuta. Segaolmejäätmete 240liitrise konteineri tühjendamise eest tuleb seega edaspidi tasuda 1,2 eurot rohkem – koos käibemaksuga 4,65 eurot. Suurema, 2500liitrise prügikonteineri tühjendamisele kulub alates juulist 12,58 eurot rohkem – koos käibemaksuga 48,45 eurot. Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss selgitas, et segaolmejäätmete puhul tõuseb äraveo hind umbes kolmandiku võrra ning köögi- ja sööklajäätmete äravedu jääb endiselt tasuta: „Korraldatud jäätmeveoga tegelev Eesti Keskkonnateenused soovis, et maksma hakataks ka köögi- ja sööklajäätmete äraveo eest. Meie soov oli soodustada biolagunevate jäätmete komposteerimist või siis sorteerimist ja äravedu oleks ka edaspidi tasuta. Peamine on, et biolagunevaid jäätmeid ei pandaks kokku segaolmejäätmetega. Kui sorteeritakse, tekib vähem olmeprügi ja selle äravedu saab tellida harvem.“ Hinnatõus on tingitud riiklike saastetasude tõstmisest.