Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas se­gaol­me­jäät­me­te ve­da­mi­se uue tee­nus­hin­na ala­tes 1. juu­list – 15,63 eu­rot kuup­meet­ri koh­ta käi­be­mak­su­ta, käi­be­mak­su­ga 19,38 eu­rot kuup­meet­ri koh­ta. Köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ära­ve­du on en­di­selt ta­su­ta. Se­gaol­me­jäät­me­te 240liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se eest tu­leb see­ga edas­pi­di ta­su­da 1,2 eu­rot roh­kem – koos käi­be­mak­su­ga 4,65 eu­rot. Suu­re­ma, 2500liit­ri­se prü­gi­kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se­le ku­lub ala­tes juu­list 12,58 eu­rot roh­kem – koos käi­be­mak­su­ga 48,45 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas, et se­ga­ol­me­jäät­me­te pu­hul tõu­seb ära­veo hind um­bes kol­man­di­ku võr­ra ning köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ära­ve­du jääb en­di­selt ta­su­ta: „Kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga te­ge­lev Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed soo­vis, et maks­ma ha­ka­taks ka köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ära­veo eest. Meie soov oli soo­dus­ta­da bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kom­pos­tee­ri­mist või siis sor­tee­ri­mist ja ära­ve­du oleks ka edas­pi­di ta­su­ta. Pea­mi­ne on, et bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid ei pan­daks kok­ku se­gaol­me­jäät­me­te­ga. Kui sor­tee­ri­tak­se, te­kib vä­hem ol­mep­rü­gi ja sel­le ära­ve­du saab tel­li­da har­vem.“ Hin­na­tõus on tin­gi­tud riik­li­ke saas­te­ta­su­de tõst­mi­sest.