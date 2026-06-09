Kiiu Kiigepõnni lasteaia direktor Maarika Mae on esitanud lahkumisavalduse, tema viimane tööpäev on 26. juunil. Maarika Mae on lasteaeda juhtinud alates 2020. aasta märtsist, enne seda töötas samas lasteaias 6 aastat õppejuhina. Veel varem oli tööl Peetri lasteaias. „Lahkun omal soovil. Olen kokku 22 aastat töötanud lasteaedades eri ametites ja tunnen, et on aeg liikuda oma teed edasi. Õpin Eesti Psühhodraama Instituudis, see nõuab aja ja energia panustamist, mida lasteaiatöö kõrvalt enam ei jõua,“ kommenteeris Maarika Mae Sõnumitoojale. Kuusalu vallavalitsus korraldab Kiiu Kiigepõnni lasteaiale uue direktori leidmiseks konkursi.