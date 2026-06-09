Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia di­rek­tor Maa­ri­ka Mae on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 26. juunil. Maa­ri­ka Mae on las­teae­da juh­ti­nud ala­tes 2020. aas­ta märtsist, en­ne se­da töö­tas sa­mas las­teaias 6 aas­tat õp­pe­ju­hi­na. Veel va­rem oli tööl Peet­ri las­teaias. „Lah­kun omal soo­vil. Olen kok­ku 22 aas­tat töö­ta­nud las­teae­da­des eri ame­ti­tes ja tun­nen, et on aeg lii­ku­da oma teed eda­si. Õpin Ees­ti Psüh­ho­draa­ma Ins­ti­tuu­dis, see nõuab aja ja ener­gia pa­nus­ta­mist, mi­da las­teaia­töö kõr­valt enam ei jõua,“ kom­men­tee­ris Maa­ri­ka Mae Sõ­nu­mi­too­ja­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia­le uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si.