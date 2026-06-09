Alates 1. juulist kallineb Anija vallas segaolmejäätmete äravedu. Hinnatõusu taotles OÜ Ekovir. Senise hinna 27 eurot kuupmeeter asemel hakkab segaolmejäätmete äraandmine maksma 17,74 eurot rohkem ehk koos käibemaksuga 44,74 eurot kuupmeeter. 240liitrise segaolmejäätmete mahuti ühe tühjenduskorra hind tõuseb 6,48 eurolt 10,74 eurole. 1100liitrise mahuti üks tühjenduskord maksab praegu 29,71 eurot, juulist maksab 49,21 eurot. 2500liitrise konteineri tühjendamine hakkab 67,51 euro asemel maksma 111,85 eurot.