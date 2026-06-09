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Ani­ja val­las tõu­seb prü­gi­veo­hind

Poolt
Sõnumitooja
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Anija vald

Ala­tes 1. juu­list kallineb Ani­ja val­las se­gaol­me­jäät­me­te ära­ve­du. Hin­na­tõu­su taot­les OÜ Eko­vir. Se­ni­se hin­na 27 eu­rot kuup­mee­ter ase­mel hak­kab se­gaol­me­jäät­me­te ära­and­mi­ne maks­ma 17,74 eu­rot roh­kem ehk koos käibemaksuga 44,74 eu­rot kuup­mee­ter. 240liit­ri­se se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­ti ühe tüh­jen­dus­kor­ra hind tõu­seb 6,48 eu­rolt 10,74 eu­ro­le. 1100liit­ri­se ma­hu­ti üks tüh­jen­dus­kord mak­sab prae­gu 29,71 eu­rot, juu­list mak­sab 49,21 eu­rot. 2500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab 67,51 eu­ro ase­mel maks­ma 111,85 eu­rot.

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