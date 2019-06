Üldlaulu- ja tantsupeo esinejad Ida-Harjust

Üldlaulu- ja tantsupidu „Minu arm“, millega tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost, toimub 4.-7. juulini. Tantsupeo peaproov ja esimene etendus on 4. juulil, kaks etendust 5. juulil. Ka rahvamuusikapidu toimub 5. juulil.

Rongkäik on laupäeval, 6. juulil, järgneb laulupeo avakontsert. Laulupidu on pühapäeval, 7. juulil.

Avaldame ülevaate juubelipeo esinejatest Anija, Kuusalu ja Raasiku vallast ning Loksa linnast.

Anija vald

Laulupeol esinevad Anija vallas 4 koori. Kehra gümnaasiumist pääsevad laulukaare alla lastekoor, kelle dirigent on Ene Kerb, poistekoor, keda juhendab Airi Aalberg, ning Heli Laulustuudio naiskoor, juhendaja on Heli Karu. Peol laulab ka Anija valla segakoor Hannijöggi, dirigendid on Mariell Aren ja Eleri-Kristel Kuimet.

Tantsupeol on samuti 5 kollektiivi. Kehra gümnaasiumist tantsivad 2.-3. klassi sega­rühm, keda juhendab Janne Kuuskla. Veel lähevad tantsupeole kaks naisrühma: Kehra naisrühm Päikeseratas ja Alavere Annid, mõlemaid juhendab Maarika Tuttelberg. Ka on peol Aegviidu segarahvatantsurühm ja rahvamaja naiste võimlemisrühm, neid juhendab Annika Noor.

Kuusalu vald

Laulupeole sõidavad Kuu­salu vallas esinema 8 koori ja 2 orkestrit. Täiskasvanute kooridest laulavad peol Kuusalu ja Rakvere ühendatud meeskoor, dirigent on Ene Järvik; naiskoor Kadri, dirigent on Edmar Tuul; segakoor Hea Tuju Esmaspäev koos dirigendi Kai Petersoniga ning Kolga-Kuu­salu kammerkoor, kelle dirigent on Taavi Esko. Teised 4 koori on Kuusalu gümnaasiumist: mudilaskoor Niina Esko juhendamisel ning Kuusalu keskkooli poistekoor, lastekoor ja noortekoor eesotsas dirigent Taavi Eskoga. Traditsiooniliselt mängivad peol ka Kuusalu pasunakoor ja Kuusalu Kunstide Kooli orkester, mõlema dirigent on Ott Kask.

Tantsupeole pääsesid esinema Kuusalu vallast 8 tantsukollektiivi. Kuusalu koolist on peol 4 tantsurühma: 7.-8- klassi tantsurühm, juhendaja on Krista Kukk; noorte segarühm ja segarühm Kuusalu Rihukad, mõlemaid juhendab Eelika Krasmus; ning algklassilaste folgirühm, kelle juhendaja on Elina Aasa. Tantsijatest lähevad peole veel Kolga rahvatantsurühma kaks koosseisu, neid juhendab Karin Soosalu, ning segarühm Kabujalake, kelle tantsujuhendaja on Eelika Krasmus ja naisrühm Viimikud, keda juhendab Ilme Laagriküll.

Rahvamuusikapeol osalevad Kuusalu Kunstide Kooli akordionistide ansambel, keda õpetab Jekaterina Semenova, ja Kuusalu rahvamuusika­ansambel, kelle juht on Kalev Laagriküll.

Raasiku vald

Raasiku vallast said lauljatest peole esinema 10 koori. Aruküla põhikoolist lähevad peole Aruküla põhikooli lastekoor, poistekoor ja mudilaskoor, nende juhendaja on Külli Ovir; Raasiku põhikooli lastekoor ja poistekoor, juhendab Heli Karu, Aruküla Vaba Waldorfkoolist on esinejate seas lastekoor ja poistekoor, juhendab Tiina Tinn. Veel laulavad juubelipeol Aruküla noortekoor, dirigent on Age Imala; Harju-Jaani noorte meeskoor, juhendab Heli Karu; ning Aruküla segakoor Spunk, kelle dirigent on Maia-Reta Tram­pärk ja Tiina Tinn.

Rahvatantsijatest said peole 3 rühma: Aruküla kooli 6.-7. klassi segarühm Mikud-Mannid, keda õpetab Kaja Arusalu; Aruküla naisrühm Marike ja segarühm Lapulised, mõlemaid juhendab Reet Hänikene.

Rahvamuusika peol esinevad Aruküla huvialakooli Pääsulind kandlering, juhendab Piret Sternhof; ja akordionistide ansambel, keda õpetab Eve Vendt.

Loksa linn

Loksa linnast lähevad juubelipeole esinema kaks laulukoori: Loksa muusikakooli vilistlaste segakoor koos juhendajate Juule Laurendi ja Triin Läänega ning muusikakooli lastekoor, kelle dirigent on Teele Utt.

Ei pääsenud peole

Tänavuse juubelipeo eel on palju räägitud sellest, et suur hulk kollektiive ei pääsenud esinejate nimekirja, ehkki tehti hoolega proove ja käidi ülevaatustel. Maaleht on algatanud arutelu ja palub ettepanekuid, kuidas edaspidi korraldada valik valutumalt.

Sõnumitooja palus omavalitsustelt infot, kui paljud laulukoorid või tantsurühmad said lõpuks eitava vastuse.

Anija vallast ei saanud peole kaks täiskasvanute tantsurühma.

Kuusalu vallast jäi vallamajast saadud andmetel tantsupeole pääsenute nimekirjast välja üks algklassilaste tantsurühm Kuusalu koolist.

Loksalt sai kurvastava uudise peole mittepääsemise kohta gümnaasiumi põhikooli vanemate klasside õpilaste rahvatantsurühm.

Raasiku vallast ei valitud esinejate sekka kahte täiskasvanute tantsurühma.