Kolgas tuleb seekord viimane Hõimumarss

La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da kor­ral­dab ka tä­na­vu Kol­ga mõi­sa juu­res ja ümb­rus­kon­na met­sa­des Hõi­mu­mar­si, mis kas­vas väl­ja 2015. aas­tal es­ma­kord­selt toi­mu­nud Ekst­rö­mi mar­sist. Uue ni­me all toi­mub marss kol­man­dat kor­da, esi­me­ne oli 2020. aas­tal, aas­ta hil­jem jäi marss ko­roo­na tõt­tu ära.

La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk kir­ju­tas Fa­ce­boo­kis ja kin­ni­tas ka Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see­kord­ne Hõi­mu­marss jääb vii­ma­seks. Ta sel­gi­tas, et kor­ral­da­mi­ne on vä­ga suur va­ba­taht­lik töö ja eest­ve­da­jad enam ei jak­sa: „Ole­me tei­nud se­da kõi­ge muu kõr­valt, aga aas­ta­te­ga on kas­va­nud ai­na suu­re­maks. Hõi­mu­mar­si kor­ral­da­mi­ne po­le nii, et pa­ned kuu­lu­tu­se väl­ja ja toi­mub­ki, alus­ta­da tu­leb et­te­val­mis­tus­te­ga au­gus­tis. Võ­ta­me aja ma­ha, ehk tu­le­vad uued ideed ja lei­dub uus selts­kond, kes ta­ha­vad kor­ral­da­da mars­si või mi­da­gi muud.“

See­kord on taas plaa­nis rah­va­matk kol­mel ra­jal: 8ki­lo­meet­ri­sel tu­leb soo­me­pois­te marss, 17ki­lo­meet­ri­sel po­ri­las­te marss ja 30ki­lo­meet­ri­sel Ekst­rö­mi marss. Kol­ga mõi­sa­hoo­nes ja sel­le ees on taas laat ja töö­toad. Ava­tak­se mõi­sa res­tau­ree­ri­tud saal, ku­hu on lu­ba­nud tul­la sel­gi­tu­si ja­ga­ma töid ju­hen­da­nud pro­fes­sor Hilk­ka Hiiop Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­miast. Ka­vas on ka tra­dit­sioo­ni­li­ne rah­vus­va­he­li­ne ajas­tu­la­hing, mis on Liis Bur­ki sõ­nul ka­vas taas suur­su­gu­se­na.