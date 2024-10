Sõnumitoojas 2. oktoobril

• Kehra 12. ajalookonverentsi keskmes oli praeguses linnasüdames asunud mõis;

• Anija vallas on riigi toel 26 huviringi ja treeningut;

• Horizon tasub Aegviidu õpetajate osalemise koolitusprogrammis;

• TIINA SILEM on Anija Valla Spordimaailma juhatuses;

• Kehras hakkab lund lükkama Uushoog OÜ;

• Raasiku volikogu alandas 2025. aasta maamaksumäärasid;

• Aruküla ansambel Lüü-Türr korraldas gruusia ja setu rahvamuusikute ühiskontserdi;

• Raasiku vald müüb 2 korterit;

• Raasiku valla teid remondib EKT Teed;

• Aruküla B-klassi noormehed said Eesti karikavõistlustel käsipallis 3. koha;

• Kohalikel oli võimalus osaleda Kolga mõisa ees avalikul arheoloogilisel kaevamisel;

• Õpilased kogusid matkal „Puhtam Kuusalu“ palju prahti;

• Kuusalu Tervisekeskus sai taas A-kategooria tunnustuse;

• Aspen Grupp alustas Kuusalu kooli algklassitiiva lammutamist;

• Kuusalu valla orienteerumismängus oli 235 osalejat;

• Krookused Kuusalu vallamaja ees;

• Kuusalu keskkooli võistkonnad osalesid Mölkky finaalvõistlustel;

• ÜKS KÜSIMUS: Kuusalu keskkoolis on uuest õppeaastast muudetud töökorraldust – koolitunnid algavad kella 8.10 asemel kell 8.40 ja kestavad 80 minutit. Kuidas on ümberkorraldused sujunud?.

