30. jaa­nua­ril toi­mus Kei­la uju­las 8–11aas­tas­te­le uju­ja­te­le mõel­dud see­ria­võist­lu­se „Kõik meie par­di­ke­sed” tei­ne etapp. Kuu­sa­lu kesk­koo­li kol­man­da klas­si õpi­la­ne Ric­hard Ki­vi­rand, kes tree­nib Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis, avas hooa­ja edu­ka­te star­ti­de­ga.

Ric­hard Ki­vi­rand saa­vu­tas 2012. aas­tal sün­di­nud pois­te seas 2. ko­ha nii 50 meet­rit va­balt uju­mi­ses kui 50 meet­rit se­li­li uju­mi­ses. Mõ­le­mal alal ujus ta tu­ge­va isik­li­ku re­kor­di – 50 meet­rit va­balt aja­ga 36,09 se­kun­dit ning 50 meet­rit se­li­li aja­ga 41,09 se­kun­dit.

Tree­ner Ma­rian­ne Sei­man kom­men­tee­rib: „Va­balt uju­mi­ses pa­ran­das Ric­hard oma isik­lik­ku re­kor­dit pool­teist se­kun­dit ja se­li­li uju­mi­ses ko­gu­ni 4 se­kun­dit, mis on nii lü­hi­ke­se dis­tant­si koh­ta suu­re­pä­ra­ne tu­le­mus,” ja li­sab, et Ric­hard har­ju­tab usi­nalt, igas tren­nis on hea hoog sees ning tun­da on pere tu­ge­vat toe­tust.

Nä­dal hil­jem, 5. veeb­rua­ril võt­tis Ric­hard Ki­vi­rand osa Tar­tus toi­mu­nud uju­mi­se see­ria­võist­lu­se „Räi­me­ral­li” esi­me­sest eta­pist, kus ujus 50 meet­rit va­balt aja­ga 36,10 se­kun­dit ning 50 meet­rit se­li­li aja­ga 42,57 ja saa­vu­tas tihedas kon­ku­rent­sis kum­mal­gi dis­tant­sil kõr­ge 4. ko­ha.

Ric­hard alus­tas las­teaia­lap­se­na tree­ner Ma­ria Trei juu­res. Ala­tes esi­me­sest klas­sist on tree­ni­nud Ma­rian­ne Sei­ma­ni käe all.