Tu­lun­du­sü­his­tu Vir­ve Ve­si üld­koo­so­lek va­lis 16. märt­sil uue ju­ha­tu­se ning ot­sus­tas mit­te vas­tu võt­ta Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut võõ­ran­da­da Vir­ve Ve­si va­ra Kuu­sa­lu val­la­le. Ju­ha­tu­se liik­med tea­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le 31. märt­sil saa­de­tud kir­jas, et Vir­ve Ve­si jät­kab Vir­ve kü­la ja Ha­ra kü­la lii­tu­ja­te vee­ga va­rus­ta­mist ning ju­ha­tus kor­ras­tab ühis­tu do­ku­men­tat­sioo­ni, töö­tab väl­ja vee­va­rus­tu­se uue st­ra­tee­gia, hin­dab kit­sas­ko­had ja taas­tab konst­ruk­tiiv­se part­ner­lu­se val­la­ga. Märt­sis 2022. aas­tal tea­tas Vir­ve Ve­si, et lõ­pe­tab ap­ril­li lõ­pus 2023 vee­tee­nu­se osu­ta­mi­se Ha­ra kü­las, sest vee tar­bi­mi­ne on suu­re­ne­nud ja vee kva­li­teet vä­he­ne­nud – Vir­ve puur­kae­vust va­rus­ta­tak­se joo­gi­vee­ga ka Ha­ra kü­la sa­da­ma­pool­set 12 kin­nis­tut ja 2022 ap­ril­lis val­mi­nud tee­nin­dus­hoo­net Ha­ra sa­da­mas, nen­de kin­nis­tu­te oma­ni­kud on TÜ Vir­ve Ve­si liik­med. Ha­ra kü­la on 7 ki­lo­meet­rit pikk, oma kü­la puur­kae­vust po­le või­ma­lik neid kin­nis­tuid joo­gi­vee­ga va­rus­ta­da. Ha­ra osasid ela­nik­ke tee­nin­dav veet­rass on Kuu­sa­lu val­la oman­dis ja ühen­da­tud Vir­ve kü­la veet­ras­si­ga, mis kuu­lub TÜ-le Vir­ve Ve­si. Tu­lun­du­sü­his­tu nõu­dis val­la­va­lit­su­selt, et ühen­daks Ha­ra-pool­se tras­si Vir­ve tras­sist lah­ti. Mul­lu ap­ril­lis tea­tas val­la­va­lit­sus Vir­ve Ve­si­le, et soo­vib sõl­mi­da kok­ku­lep­pe puur­kae­vu ja vee­to­rus­ti­ku võõ­ran­da­mi­seks, sest ees­märk on ta­ga­da Ha­ra ja Vir­ve kü­la ela­ni­ke­le kva­li­teet­se joo­gi­vee kät­te­saa­da­vus. Vir­ve Ve­si hal­la­ta­va­te veet­ras­si­de ehi­tu­seks on saa­dud toe­tust Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt, en­di­selt Lok­sa val­lalt ja Kuu­sa­lu val­lalt.