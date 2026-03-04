Thursday, 05.03.2026
Sõnumitoojas 4. märtsil

Poolt
Sõnumitooja
-
89
  • Ettevõtja vaidlustas Anija vallavolikogu otsuse kohtus;
  • ROMAN SVIRIDOV Kehrast tuli Eesti sumomeistriks;
  • Anija valla tänavavalgustust hooldab Eltonet;
  • ANDRUS NILISK ja LAURI BETLEM said ministeeriumi teenetemärgi;
  • Raasiku vallas tutvustatakse riigi eriplaneeringuga kavandatavat;
  • Raasiku vald teenis elamukruntide müügist üle 700 000 euro;
  • Raasiku valla noortespordi toetust saavad 15 klubi;
  • Raasiku valla mälumängu võitis Kohe Mõtlen;
  • Aruküla kooli ettekirjutusest;
  • MART REIMANN: „Ukrainas on saanud paremini hakkama kogukonnad, kes ei lootnud riigi abile.“;
  • TERJE KRAANVELT: „Vallaeelarve koostamine on kompromiss vajaduste ja võimaluste vahel.“;
  • Kuusalu valla 2026. aasta eelarve;
  • Kuusalu-Nelijärve suusamatka on korraldatud 50 aastat;
  • Kuusalu Kurlingu Kapi võistlustel osalesid 16 võistkonda;
  • Vesinikutrassi kavandamisest Kuusalu valda;
  • Kahala Järve Jääkal ligi 400 inimest;
  • KIRJAKAST – Põhjamaade-Balti vesinikukoridor.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 11. märtsil.

