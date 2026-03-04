Sõnumitoojas 4. märtsil

- Ettevõtja vaidlustas Anija vallavolikogu otsuse kohtus;
- ROMAN SVIRIDOV Kehrast tuli Eesti sumomeistriks;
- Anija valla tänavavalgustust hooldab Eltonet;
- ANDRUS NILISK ja LAURI BETLEM said ministeeriumi teenetemärgi;
- Raasiku vallas tutvustatakse riigi eriplaneeringuga kavandatavat;
- Raasiku vald teenis elamukruntide müügist üle 700 000 euro;
- Raasiku valla noortespordi toetust saavad 15 klubi;
- Raasiku valla mälumängu võitis Kohe Mõtlen;
- Aruküla kooli ettekirjutusest;
- MART REIMANN: „Ukrainas on saanud paremini hakkama kogukonnad, kes ei lootnud riigi abile.“;
- TERJE KRAANVELT: „Vallaeelarve koostamine on kompromiss vajaduste ja võimaluste vahel.“;
- Kuusalu valla 2026. aasta eelarve;
- Kuusalu-Nelijärve suusamatka on korraldatud 50 aastat;
- Kuusalu Kurlingu Kapi võistlustel osalesid 16 võistkonda;
- Vesinikutrassi kavandamisest Kuusalu valda;
- Kahala Järve Jääkal ligi 400 inimest;
- KIRJAKAST – Põhjamaade-Balti vesinikukoridor.
