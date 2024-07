Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus ot­sus­tas eral­da­da Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) ning sa­de­me­vee ära­juh­ti­mi­se aren­da­mi­se ka­va koos­ta­mi­seks toe­tust 12 383 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 17 690 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 30 prot­sen­ti – 5307 eu­rot. Toe­tust an­tak­se Eu­roo­pa Lii­du üh­te­kuu­lu­vus- ja si­se­tur­va­li­sus­po­lii­ti­ka fon­dist ko­ha­li­ku ja re­gio­naal­se aren­dus­või­me­ku­se tõst­mi­se meet­mest. Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se han­ke tu­le­mu­se­na koos­tab Kuu­sa­lu val­la ÜVK ja sa­de­me­vee ära­juh­ti­mi­se aren­gu­ka­va AS Inf­ra­ga­te hil­je­malt 2024. aas­ta lõ­puks.