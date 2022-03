Ees­ti Fil­miins­ti­tuut an­nab tä­na­vu­sest esi­me­sest toot­mis­toe­tus­te voo­rust 500 000 eu­rot Kuu­sa­lus fil­mi­me­he Ras­mus Me­ri­voo uue ühis­kon­nak­rii­ti­li­se fil­mi „Koer“ te­ge­mi­seks. Fil­miins­ti­tuu­di pres­si­tea­tes on öel­dud, et fil­mi „Koer“ „te­ge­vus toi­mub lä­hi­tu­le­vi­ku Ees­tis ning sel­les vaa­del­dak­se värs­kelt ja jul­gelt ühis­kon­na sil­ma­kir­ja­lik­kust ja ta­sa­lü­li­ta­mist. Te­gu on al­le­goo­ri­li­se loo­ga ini­mes­test, kes kao­ta­vad ta­sa­pi­si mõis­tu­se, kuid olu­li­sel ko­hal on ka kuns­ti­väär­tus­lik mo­ment, sest fri­vool­sus võ­tab ai­na ene­sest­mõis­te­ta­va­ma rol­li mainst­ream-kuns­tis.“ Fil­mi st­se­naa­riu­mi au­tor ja režis­söör Ras­mus Me­ri­voo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et fil­mi­tak­se taas te­ma ko­du­ale­vi­kus Kuu­sa­lus, see oleks ot­se­kui eel­mi­se män­gi­fil­mi „Kratt“ jätk, kui­gi si­su ja te­ge­la­sed on tei­sed. Võt­teg­ru­pis on sa­mu ini­me­si, Aa­le Kiigs­ke teeb grim­mi, kunst­nik on Gre­te Tark­mees, te­ma abi­li­ne meist­ri­me­he­na Rolf Põh­ja­la. Ope­raa­tor on Ja­ko Krull, pro­dut­sent Tõ­nu Hiie­laid, fil­mi too­dab Tal­li­for­nia. „Võt­ted al­ga­vad loo­de­ta­vas­ti sü­gi­sel, ot­si­me Kuu­sa­lust ja lä­he­du­sest so­bi­vaid koh­ti. Kui on la­he­daid ko­du­sid ja pe­re­rah­vas val­mis neid mei­le näi­ta­ma, tu­lek­sin ko­ha­le, võib-ol­la saab fil­mis ka­su­ta­da. Kind­las­ti kaa­sa­me võ­te­tel ka ko­ha­lik­ku rah­vast,“ ütles režissöör.