Arenduskoda jagab toetusteks 2 miljonit eurot, Ida-Harju Koostöökoda 1,58 miljonit

Te­ge­vus­rüh­mad uuen­da­sid aren­gust­ra­tee­giaid ja kin­ni­ta­sid ee­lar­ve LEA­DER-toe­tus­pe­rioo­diks 2024-2027.

LEA­DER tä­hen­dab lü­hen­dit prant­su­se­keel­sest sõ­nas­tu­sest, mis tõl­kes on „seo­sed maa­ma­jan­du­se aren­gu­te­ge­vus­te va­hel“. Te­gu on Eu­roo­pa Lii­du maae­lu aren­da­mi­seks loo­dud prog­ram­mi­ga, mis asu­ta­ti 1991. aas­tal ja toe­tab ra­ha­li­selt ko­gu­kon­da­de ju­hi­tud ko­ha­lik­ku aren­gu­te­ge­vust. Ees­tis käi­vi­tus LEA­DER-prog­ramm 2007. aas­tal ning nüüd on käi­mas toe­tus­te jao­ta­mi­se kol­mas pe­riood, mis ra­ken­dus pä­rast Co­vi­dist tin­gi­tud üle­mi­ne­ku­pe­rioo­di.

Ida-Har­just Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ning Lää­ne-Vi­ru­maalt Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa val­la ühi­ne te­ge­vus­rühm MTÜ Aren­dus­ko­da saab uuel pe­rioo­dil 2024-2027 LEA­DE­Ri-pro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks vas­ta­valt re­gio­naal­mi­nist­ri käsk­kir­ja­le 1 702 948,1 eu­rot. Ida-Har­ju kol­me oma­va­lit­su­se – Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la – ühi­se­le te­ge­vus­rüh­ma­le MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da an­tak­se pe­rioo­dil 2024-2027 toe­tus­te ja­ga­mi­seks 1 347 028,95 eu­rot.

Li­saks ta­va­pä­ra­se­le LEA­DER-ra­has­tu­se­le ha­ka­tak­se uuel pe­rioo­dil te­ge­vus­rüh­ma­de abil jao­ta­ma sot­siaal­fon­di pro­jek­ti­de ra­ha. MTÜ-le Aren­dus­ko­da on sot­siaalp­ro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks lu­ba­tud nel­jaks aas­taks 355 711 eu­rot, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le 229 102 eu­rot.

Ku­na sot­siaal­fond ra­ken­dub LEA­DE­RI te­ge­vus­rüh­ma­des es­ma­kord­selt ning al­les aru­ta­tak­se sel­le ra­ken­da­mi­se­ga seon­du­vat, kuu­lu­ta­tak­se sot­siaal­vald­kon­na taot­lus­voo­rud väl­ja uue aas­ta tei­ses poo­les.

LEA­DER-te­ge­vus­rüh­ma­de st­ra­tee­giad ja in­fo toe­tus­te ja­ga­mi­se koh­ta leiab mõ­le­ma ko­du­le­helt www.arenduskoda.ee või www.idaharju.ee.

MTÜ Arenduskoda taotlusvoor tuleb märtsis

Aren­dus­ko­ja ee­lar­vest suu­na­tak­se järg­ne­va nel­ja aas­ta jook­sul Lea­der-pro­jek­ti­de jaoks rii­gilt lu­ba­tud 1,7 mil­jo­nist eu­rost pool ehk 50 prot­sen­ti mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­seks esi­ta­tud taot­lus­te­le, 33 prot­sen­ti ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­te ja te­ge­vus­te toe­tu­seks ning 17 prot­sen­ti MTÜ Aren­dus­ko­da en­da koos­töö­pro­jek­ti­de­le. Toe­tus­te sum­mast 26 prot­sen­di ula­tu­ses ja liik­me­mak­su­dest ta­su­tak­se ad­mi­nist­ra­tiiv­ku­lud, mi­da on nel­ja aas­ta ee­lar­ves­se ka­van­da­tud kok­ku 535 251,37 eu­rot.

Tu­le­va aas­ta liik­me­maks on MTÜs­se Aren­dus­ko­da kuu­lu­va­te­le oma­va­lit­sus­te­le 1,5 eu­rot rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud ela­ni­ku koh­ta ning MTÜ­de­le ja et­te­võ­te­te­le 40 eu­rot.

Möö­du­nud tei­si­päe­val kin­ni­tas Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus al­ga­va aas­ta taot­lus­voo­ru toi­mu­mi­s­ajaks 4.-8. märt­si ja nel­ja meet­me toe­tus­sum­mad. Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­se meet­mes ja­ga­tak­se taot­lus­te­le kok­ku 340 590 eu­rot, ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­seks eral­da­tak­se 136 235 eu­rot, meet­mest „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ 88 553 eu­rot. Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti­de­le on uuel aas­tal ka­van­da­tud 289 501 eu­rot. Kõi­gi nel­ja meet­me eel­ar­ve on 2024. aas­tal kok­ku 854 879 eu­rot.

MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les uue pe­rioo­di ko­ha­li­ku elu aren­gust­ra­tee­gia koos­ta­mi­se koh­ta, et esial­gu ka­van­da­tud ühe töö­rüh­ma ase­mel tek­ki­sid viis vald­kond­lik­ku töö­rüh­ma, kes said käe­so­le­va aas­ta esi­me­ses poo­les kord kuus kok­ku, aru­te­lud olid töi­sed ja tu­le­mus­li­kud. Aren­dus­ko­ja üld­koo­so­lek kin­ni­tas uue st­ra­tee­gia mai lõ­pus.

„PRIA kont­rol­lib toe­tus­voo­ru­des­se esi­ta­tud ra­ha­taot­lu­si üle vaa­da­tes, kas vas­tav aren­gu­vald­kond ja te­ge­vu­sed on Aren­dus­ko­ja st­ra­tee­gias ka­jas­ta­tud. Va­rem oli Aren­dus­ko­ja toe­tus­meet­meid kuus, edas­pi­di on ne­li – sõ­nas­ta­si­me need ül­di­se­malt, et meet­me­tes­se so­bi­tuks roh­kem eri­ne­vaid taot­lusp­ro­jek­te. Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­na MTÜd, et­te­võt­ted ja oma­va­lit­su­sed saa­vad ra­ha­taot­lu­si esi­ta­da märt­sis kol­me Lea­der-meet­mes­se, nel­jas on Aren­dus­ko­ja en­da pro­jek­ti­de­le. Uus väl­ja­kut­se on sot­siaal­fon­di ra­ken­da­mi­ne, sel­le taot­lus­voo­ru tee­me aas­ta lõ­pu­poo­le,“ rää­kis ta.

Eel­mi­sest ra­has­tus­pe­rioo­dist al­les jää­nud toe­tus­sum­mad said te­ma sõ­nul tä­na­vu­se ke­vad­voo­ru­ga väl­ja ja­ga­tud ja see ee­lar­ve on nul­lis. Ka­he va­ra­se­ma pe­rioo­di ja hil­ju­ti lõp­pe­nud üle­mi­ne­ku­pe­rioo­di jook­sul on Aren­dus­ko­da ja­ga­nud toe­tus­teks kok­ku vei­di üle 7 mil­jo­ni eu­ro.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da alus­tab uut pe­rioo­di septembris

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on tu­le­val aas­tal al­ga­val uuel ra­has­tus­pe­rioo­dil eel­mi­se­ga sar­na­ne st­ra­tee­gia, mil­le üld­koos­o­lek kii­tis heaks mai lõ­pus, ja ne­li sar­nast mee­det, li­saks viien­da meet­me­na Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist ra­has­ta­tav sot­siaal­se kait­se tu­gev­da­mi­ne. LEA­DER-pro­jek­ti­de­le eral­da­tud 1 347 028,95 eu­ro suu­ru­sest toe­tu­sest ja­ga­tak­se 45 prot­sen­ti elu­kesk­kon­na kva­li­tee­di tõst­mi­seks, 40 prot­sen­ti ko­ha­peal­se et­te­võt­lu­se soo­dus­ta­mi­seks, 7 prot­sen­ti ko­gu­kon­da­de või­me­ku­se suu­ren­da­mi­seks ning 8 prot­sen­ti koos­tööp­ro­jek­ti­de­le.

Pro­jek­ti­toe­tus­teks eral­da­tud ra­hast 26 prot­sen­ti on ka­van­da­tud te­ge­vus­ku­lu­deks, neid on Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ee­lar­ves­se järg­mi­seks nel­jaks aas­taks pla­nee­ri­tud kok­ku 409 794,05 eu­rot. Ka liik­me­mak­sud on ka­van­da­tud te­ge­vus­ku­lu­deks, eel­kõi­ge Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja en­da el­lu­vii­da­va­te pro­jek­ti­de oma­fi­nant­see­rin­gu kat­mi­seks.

2024. aas­ta liik­me­maks oma­va­lit­sus­te­le on 77 sen­ti ela­ni­ku koh­ta ning va­baü­hen­dus­te­le ja äriü­hin­gu­te­le 30 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor üt­les, et võr­rel­des eel­mi­se­ga on uuel pe­rioo­dil ja­ga­da suu­rus­jär­gus 200 000 eu­rot vä­hem. See­tõt­tu vä­hen­da­tak­se uuel pe­rioo­dil elu­kesk­kon­na ja et­te­võt­lus­meet­me pro­jek­ti­de mak­si­maal­seid toe­tus­sum­ma­sid. Elu­kesk­kon­na meet­mes vä­he­neb mak­si­mum­toe­tus 80 000 eu­rolt 45 000 eu­ro­le ning et­te­võt­lus­meet­mes 60 000 eu­rolt 35 000 eu­ro­le.

Uue ra­has­tus­pe­rioo­di esi­me­se taot­lus­voo­ru plaa­nib Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ava­da tu­le­va aas­ta sep­temb­ris. Sil­le Noor põh­jen­das, et en­ne se­da ka­su­ta­tak­se ära te­ge­vus­ku­lu­de ra­ha, mis on al­les lõp­pe­vast pe­rioo­dist, sa­mu­ti soo­vi­tak­se lõ­pe­ta­da poo­le­lio­le­vad ja viia eel­mi­se pe­rioo­di toe­tus­ra­ha eest el­lu veel kaks pro­jek­ti.

„Saa­me ta­ga­si ra­ha, kui mõ­ni pro­jekt on jää­nud el­lu vii­ma­ta või on ol­nud pla­nee­ri­tust oda­vam. Lõ­pe­ta­me „Kest­lik et­te­võt­lus maal“ ja Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti ning alus­ta­me jaa­nua­ris veel ka­he pro­jek­ti­ga. Co­vi­di-meet­me toe­tus­test ta­ga­si saa­da­va 20 000 eu­ro eest on meil koos­töös oma piir­kon­na et­te­võt­ja­te­ga ka­vas te­ha pro­jekt „Ida-Har­ju et­te­võt­ja­te ühis­tu­run­dus“. Lõp­pe­va pe­rioo­di um­bes 29 000 eu­ro suu­ru­se toe­tus­te jää­gi eest ka­van­da­me pro­jek­ti „Piir­kon­da­de ko­ge­mus­va­he­tus ja te­ge­vus­rüh­ma­de koos­töö eden­da­mi­ne“,“ rää­kis Sil­le Noor.

Eel­mis­tel ra­has­tus­pe­rioo­di­del ja­gas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da toe­tus­teks kok­ku 4 627 167 eu­rot.