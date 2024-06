Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das Raa­si­ku val­las liik­lus­mär­ki­de pai­gal­da­ja leid­mi­seks kon­kur­si, ku­hu kut­su­ti pak­ku­mi­si esi­ta­ma ne­li et­te­võ­tet. Täh­taeg­selt esi­ta­sid oma pak­ku­mi­se kaks et­te­võ­tet. Neist tun­nis­ta­ti edu­kaks AS Sig­naal TM pak­ku­mi­ne, mis il­ma käi­be­mak­su­ta on 7207,26 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 8792,86 eu­rot. Sel­le eest peab et­te­võt­te hil­je­malt juu­ni lõ­puks pai­gal­da­ma Aru­kü­la ale­vik­ku kok­ku 11 ja Raa­si­ku ale­vik­ku 4 liik­lus­mär­ki, li­saks 1-4 liik­lus­mär­ki Jär­si, Kul­li, Här­ma, Ki­vi­loo, Kurg­la, Mal­la­ve­re, Pi­ka­ve­re, Pe­nin­gi, Pe­ri­la ja Tõ­hel­gi kü­la­des­se. Pea­mi­selt on te­gu piir­kii­ru­se ja „An­na teed“ mär­ki­de­ga.