Alates 6. märtsist töötab Raasiku valla kriisispetsialistina Ivo Velbaum, kes valiti 18 kandideerinu seast. Tal on Tallinna Ülikoolist bakalaureusekraad kehakultuuris ning magistrikraad politoloogias. Lisaks on ta läbinud täiendkoolitusi, sealhulgas vanemallohvitseride kursused Kaitseväe Akadeemias ning Ameerika Ühendriikides. Kümme aastat töötas ta Eesti Kaitseväes, alustas instruktorina, seejärel oli rühmavanem, patareiveebel ja staabiallohvitser. Alates 2025. aasta kevadest töötab Ivo Velbaum politsei- ja piirivalveametis kriisivaldkonnas. Raasiku vallavalitsusse kandideeris, et panustada kriisivaldkonda ka kohaliku omavalitsuse tasandil. „Minu senine karjäär on olnud seotud kriisivalmidusega riigitasandil. Vallavalitsuses on võimalus rakendada oma kogemusi ning panustada kogukonna turvalisuse tugevdamisse,“ sõnas ta. Raasiku valla kriisispetsialist on tööl 0,5 kohaga. Tema peamised ülesanded on kriisivalmidusega seotud dokumentide ajakohastamine, kriisivaldkonnaga seotud koostöö koordineerimine, kriisialaste koolituste korraldamine.