Ala­tes 6. märt­sist töö­tab Raa­si­ku val­la krii­sis­pet­sia­lis­ti­na Ivo Vel­baum, kes va­li­ti 18 kan­di­dee­ri­nu seast. Tal on Tal­lin­na Üli­koo­list ba­ka­lau­reu­sek­raad ke­ha­kul­tuu­ris ning ma­gist­rik­raad po­li­to­loo­gias. Li­saks on ta lä­bi­nud täiend­koo­li­tu­si, seal­hul­gas va­ne­mal­loh­vit­se­ri­de kur­su­sed Kait­se­väe Aka­dee­mias ning Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des. Küm­me aas­tat töö­tas ta Ees­ti Kait­se­väes, alus­tas inst­ruk­to­ri­na, see­jä­rel oli rüh­ma­va­nem, pa­ta­rei­vee­bel ja staa­bial­loh­vit­ser. Ala­tes 2025. aas­ta ke­va­dest töö­tab Ivo Vel­baum po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­ame­tis krii­si­vald­kon­nas. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se kan­di­dee­ris, et pa­nus­ta­da krii­si­vald­kon­da ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ta­san­dil. „Mi­nu se­ni­ne kar­jäär on ol­nud seo­tud krii­si­val­mi­du­se­ga rii­gi­ta­san­dil. Val­la­va­lit­su­ses on või­ma­lus ra­ken­da­da oma ko­ge­mu­si ning pa­nus­ta­da ko­gu­kon­na tur­va­li­su­se tu­gev­da­mis­se,“ sõ­nas ta. Raa­si­ku val­la krii­sis­pet­sia­list on tööl 0,5 ko­ha­ga. Te­ma pea­mi­sed üle­san­ded on krii­si­val­mi­du­se­ga seo­tud do­ku­men­ti­de aja­ko­has­ta­mi­ne, krii­si­vald­kon­na­ga seo­tud koos­töö koor­di­nee­ri­mi­ne, krii­sia­las­te koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­ne.