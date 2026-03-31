Anija vallavalitsus nimetas alates 25. märtsist sihtasutuse Anija Mõisa Haldus nõukogu liikmeks Lilian Nõlvaku, kes on olnud Anija mõisa eri projektides vabatahtlik alates 2012. aastast. Ta on tegutsenud peamiselt kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas, praegu töötab OÜs Primend töötajakogemuse juhina. Lilian Nõlvak oli ka kümme aastat tagasi toimunud ja tiitliga Harjumaa aasta tegu tunnustatud ülevallalise kogukonnaalgatuse Anija Lüliti üks eestvedaja. Anija Mõisa Halduse nõukogu on nüüd 4liikmeline, lisaks Lilian Nõlvakule on nõukogus Kaisa Tamkivi, Raimo Jõerand ja Anne Roosipõld. Mõisa igapäevast tegevust juhib juhatuse liige, tegevjuht Kadri Raudkivi. Anija vallavanem Riivo Noor astus juhatuse liikme kohalt tagasi.