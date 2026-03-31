Ani­ja val­la­va­lit­sus ni­me­tas ala­tes 25. märt­sist sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus nõu­ko­gu liik­meks Li­lian Nõl­va­ku, kes on ol­nud Ani­ja mõi­sa eri pro­jek­ti­des va­ba­taht­lik ala­tes 2012. aas­tast. Ta on te­gut­se­nud pea­mi­selt kom­mu­ni­kat­sioo­ni- ja tu­run­dus­vald­kon­nas, prae­gu töö­tab OÜs Pri­mend töö­ta­ja­ko­ge­mu­se ju­hi­na. Li­lian Nõl­vak oli ka küm­me aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud ja tiit­li­ga Har­ju­maa aas­ta te­gu tun­nus­ta­tud ülevallalise kogukonnaalgatuse Ani­ja Lü­li­ti üks eest­ve­da­ja. Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu on nüüd 4liik­me­li­ne, li­saks Li­lian Nõl­va­ku­le on nõu­ko­gus Kai­sa Tam­ki­vi, Rai­mo Jõe­rand ja An­ne Roo­si­põld. Mõi­sa iga­päe­vast te­ge­vust ju­hib ju­ha­tu­se lii­ge, te­gev­juht Kad­ri Raud­ki­vi. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor as­tus ju­ha­tu­se liik­me ko­halt ta­ga­si.